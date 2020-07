Koronawirus: takich pandemii może być coraz więcej

„Jeżeli nadal będziemy eksploatować zwierzęta i niszczyć nasze systemy ekologiczne, możemy się liczyć w najbliższych latach z ciągłym napływem chorób przenoszonych ze zwierząt na ludzi”, ostrzega szefowa Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP), Inger Andersen. Potwierdza to Delia Randolph, weterynarz i epidemiolożka z Międzynarodowego Instytutu Badań Żywego Inwentarza (ILRI): „Podczas, gdy świat był zaskoczony wybuchem pandemii COVID-19, dla nas, którzy badamy choroby zwierząt, nie było to niespodzianką. Była to w najwyższym stopniu przewidywalna pandemia”.

Od lat 30-tych XX wieku naukowcy obserwują „wyraźną tendencję” do rosnącej liczby ludzkich chorób – blisko 75 procent z nich, to choroby odzwierzęce (zoonozy), pochodzące od dzikich zwierząt – tłumaczy Randolph. Zwierzęta hodowlane, takie jak bydło, są często pośrednikami w przenoszeniu chorób – wynika z raportu UNEP i ILRI. Ten sam raport zwraca uwagę, że rosnący popyt na mięso, zmiany klimatu i wzrastająca urbanizacja przyczyniają się do tego niekorzystnego rozwoju.

Drastyczny wyzysk środowiska

Na niektórych obszarach działalność człowieka „burzy naturalne bariery, który kiedyś chroniły człowieka przed tymi patogenami”, krytykuje Doreen Robinson, ekspertka UNEP ds. dzikiej przyrody. Ponadto rosnące temperatury mogą tworzyć idealne warunki dla rozwoju zarazków i ich rozprzestrzeniania się, ostrzega raport UNEP i ILRI. Dużą rolę odgrywa również rosnąca eksploatacja przyrody przez polowanie, handel i konsumpcję dzikich zwierząt.

Chiński pracownik dezynfekuje klatkę ze zwierzętami na targowisku w Guangzhou

Nowy koronawirus został prawdopodobnie przeniesiony z nietoperzy na ludzi przez inne zwierzę. Także ebola i MERS, to choroby odzwierzęce, podobnie jak SARS rozpoznany po raz pierwszy w Azji w 2003 roku i przeniesiony na człowieka prawdopodobnie od niewielkiego ssaka – pagumy chińskiej.

