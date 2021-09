Koronawirus. Niemcy zalecają szczepienie ciężarnych

Niemieccy eksperci zalecają, aby kobiety, które przed zajściem w ciążę nie zostały zaszczepione, poddały się szczepieniu dwiema dawkami preparatu typu mRNA, czyli firm Biontech/Pfizer albo Moderna. Szczepienie powinno odbyć się od drugiego trymestru. Zalecenie podawania szczepionki dotyczy także kobiet karmiących piersią.

O decyzji Stałej Komisji ds. Szczepień (STIKO) poinformował w piątek (10.09.21) niemiecki Instytut Roberta Kocha, będący główną instytucją koordynującą walkę z pandemią koronawirusa w Niemczech.

Dotychczas STIKO nie wydawało generalnego zalecenia co do szczepień kobiet w ciąży. Radzono to tylko ciężarnym z chorobami współistniejącymi i tym narażonym na ciężki przebieg covidu. Teraz dotyczy to wszystkich ciężarnych.

Nowe dane

Instytut Roberta Kocha informuje, że podstawą nowego zalecenia jest systematyczna analiza najnowszych danych na temat ryzyka ciężkiego przebiegu choroby COVID-19 w ciąży, jak i efektywności oraz bezpieczeństwa szczepień ciężarnych i karmiących.

Także w odniesieniu do kobiet karmiących piersią dostępnych było dotychczas niewiele danych. STIKO uważa jednak za bardzo mało prawdopodobne, aby szczepionka podana matce w okresie karmienia stanowiła ryzyko dla niemowlaka.

Zalecenie szczepienia ciężarnych i karmiących pojawiło się w projekcie nowej uchwały STIKO, która ma zostać oficjalnie ogłoszona po przejściu wszystkich etapów formalnego postępowania.

(AFP/szym)