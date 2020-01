Koronawirus: Niemcy rozważają ewakuację swoich obywateli z Chin

Niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zakłada, że kilkadziesiąt osób będzie chętnych do powrotu do domu z regionów najsilniej dotkniętych koronawirusem. W Wuhan w środkowych Chinach, gdzie wybuchła epidemia, mieszka około 90 Niemców - poinformowała rzeczniczka MSZ. Według niej, są to „obywatele RFN, którzy tam mieszkają, pracują, studiują lub wzieli ślub“.

Dziś (27.01.2020) przed południem w Berlinie zebrał się specjalny sztab kryzysowy, który obraduje nad dalszym, koniecznymi posunięciami. W innych państwach, takich jak Francja i USA, przystąpiono już do takiej akcji ewakuacyjnej.

Niemcy są gotowe stawić czoło wirusowi

Przewodniczący Instytutu Roberta Kocha (RKI) w Berlinie Lothar Wieler ocenia zagrożenie ze strony nowej odmiany koronawirusa dla Niemiec jako „bardzo nikłe“. W dzisiejszej audycji śniadaniowej drugiego programu niemieckiej telewizji publicznej ZDF Wieler podkreślił jednocześnie, że Niemcy są „absolutnie dobrze przygotowane” do stawienia czoła wirusowi. Tego samego zdania są inni czołowi niemieccy eksperci ze służby zdrowia.

Wuhan: higieniczne środki zapobiegawcze przeciwko koronawirusowi

Lothar Wieler powiedział, że najważniejszą sprawą jest możliwie wczesne wychwycenie wszystkich przypadków zachorowań spowodowanych koronawirusem. Niemieckie urzędy ds. zdrowia, dzięki ciągłym ćwiczeniom, są dobrze przygotowane na walkę z nim. To samo można powiedzieć o niemieckich lotniskach, przez które mogą napłynąć do Republiki Federalnej osoby zarażone tym wirusem w Chinach.

Dotychczasowe doniesienia o przypadkach osób podejrzewanych o zarażenie się koronawirusem, które napłynęły z Frankfurtu nad Menem, na szczęście się nie potwierdziły. Dowiodły tego badania przeprowadzone w tamtejszej klinice uniwersyteckiej, o czym poinformowała jej rzeczniczka. Osoby te mogły mieć kontakt z koronawirusem, poprzez, na przykład, podróż do Chin.

Baerbel Bas: „nie powinniśmy ulegać panice“

Wiceprzewodnicząca klubu poselskiego SPD w Bundestagu i ekspert tej partii do spraw ochrony zdrowia, Baerbel Bas, przestrzegła w wypowiedzi dla rozgłośni Suedwestrundfunk przed paniką. Jak powiedziała, Niemcy są dobrze przygotowane na zwalczanie chorób wirusowych.

Problemem pozostaje jednak to, że w rozpoczynającym się właśnie sezonie wzmożonych zachorowań na grypę wielu chorych może pomylić jej objawy z tymi, które przypominają objawy choroby wywołanej koronawirusem. Baerbel Bas zaapelowała jednocześnie do niemieckiego MSZ-tu aby nasilił akcję informacyjną dla osób udających się do Chin i odradził im tę podróż.

Lotnisko w Pekinie: kontrola temperatury u pasażerów, by w porę wykryć przypadek zachorowania

Coraz większy liczba osób zarażonych koronawirusem dowodzi, że Chiny nie opanowały jeszcze zaistniałej sytuacji. Do tej pory niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych radzi jedynie przesunięcie podróży do Chin na okres późniejszy.

Przewodniczący Instytutu Roberta Kocha Wieler zwrócił ze swej strony uwagę, że w tej chwili nie da się precyzyjnie ocenić, jak groźna może być nowa odmiana koronawirusa. Według niego, „wiele kwestii wciąż pozostaje sprawą otwartą“. Podkreślił przy tym, że współczynnik zgonów wskutek choroby wywołanej tym wirusem „nie jest bardzo wysoki“.

Wirusolog Jonas Schmidt-Chanasit uspokajał w audycji rozgłośni Bayerischer Rundfunk, że nie wszyscy są w jednakowym stopniu narażeni na zarażenie się koronawirusem. Największe niebezpieczeństwo zagraża osobom słabszym i w podeszłym wieku, dzieci natomiast są zagrożone o wiele mniej.

Do tej pory, wskutek zarażenia się koronawirusem w Chinach zmarło przynajmniej 80 osób, a liczbę zarażonych ocenia się na około 2750.

