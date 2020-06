Koronawirus nadal zabija. WHO ostrzega przed lekceważeniem pandemii

Pomimo pewnej poprawy pandemia COVID-19 w Europie jeszcze nie zakończyła się. Przeciwnie. – Pandemia przyśpiesza – ostrzegł szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus w Genewie. Tylko w ciągu jednego dnia zanotowano 150 tys. nowych zakażeń, tak wiele jak nigdy dotąd.

Wysoka zachorowalność w Azji

Prawie połowa zakażeń ma obecnie miejsce w Ameryce Północnej, Środkowej i Południowej. – Świat znalazł się w nowej i niebezpiecznej fazie – stwierdził Tedros. Ryzyko zakażenia zwiększa się ponieważ wielu ludzi ma dość siedzenia w domu.

Dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ostrzega przed lekceważeniem niebezpieczeństwa

Wirus nadal szybko się rozprzestrzenia

- Rządy chcą ponownie ożywić gospodarkę i życie społeczne. Ale wirus rozprzestrzenia się szybko, ciągle grozi śmiercią i większość ludzi nadal jest na niego podatna – tłumaczył. Zaapelował do wszystkich, by utrzymywać dystans społeczny, myć często ręce i stosować się do innych zaleceń higienicznych. Wszystkie infekcje muszą być wykrywane, a osoby zakażone izolowane.

Liczba zakażeń wzrasta także w Niemczech

W Niemczech liczba dziennych zakażeń ponownie wzrasta. Urzędy zdrowia (odpowiednik Sanepidu) zgłosiły w ciągu jednej doby Instytutowi Roberta Kocha 770 nowych przypadków (stan na 19 czerwca, godz. 0:00). Ostatni raz podobną liczbę infekcji (797) zanotowano 20 maja. W sumie od początku koronakryzysu w Niemczech wirusem SARS-CoV2 zaraziły się 188.534 osoby, jak podał w piątek (19.06.20) Instytut Roberta Kocha.

(DPA, AFP, Reuter/du)