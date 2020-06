Koronawirus może doprowadzić do zaostrzenia kryzysu antybiotykowego

Im częściej stosuje się antybiotyki, tym bardziej tracą one swoje działanie, gdyż szczepy bakteryjne stają się na nie odporne. W dłuższej perspektywie może to doprowadzić do tego, że nawet małe rany lub operacje staną się zagrożeniem dla życia pacjenta, ponieważ lekarze nie będą już w stanie leczyć potencjalnych infekcji. Koronakryzys może ten problem jeszcze spotęgować.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) stwierdziła, że pandemia doprowadziła do zwiększonego stosowania antybiotyków. Dyrektor generalny Tedros Adhanom Ghebreyesus ostrzegł na konferencji prasowej na początku czerwca, że „spowoduje to rozwój oporności większej liczby szczepów bakterii oraz wzrost zachorowań i zgonów podczas pandemii i po jej zakończeniu.

Antybiotyki jako środek zapobiegawczy

Co prawda, Covid-19 jest wywołany przez wirusy, w przypadku których antybiotyki nie są skuteczne. Jednak wielu lekarzy podaje te leki pacjentom w szpitalach często jako środek zapobiegawczy. Chcą zapobiec podwójnej infekcji, tzn. żeby u pacjentów nie doszło do dodatkowych infekcji bakteryjnych.−To przykład starego, pseudobezpiecznego myślenia na zasadzie: „Lepiej dmuchać na zimne i podać antybiotyki” – powiedział profesor Joerg Janne Vehreschild, badacz infekcji z Kliniki Uniwersyteckiej w Kolonii. Krytykuje on fakt, że niektórzy lekarze zbyt często postrzegają antybiotyki jako nieszkodliwy dodatek w leczeniu. Zwłaszcza przy nieskomplikowanym przebiegu Covid-19 używa się ich zbyt wiele. Naukowcy i lekarze w Niemczech obserwują to z dużym niepokojem.

Koloński ekspert wraz z kolegami z kliniki zebrał dane z około 130 szpitali i praktyk lekarskich. Większość danych pochodzi z Niemiec, a część z innych krajów. Zestaw danych obejmuje około 2700 pacjentów z Covid-19. Jak wynika z tych danych, około jedna czwarta pacjentów z nieskomplikowanym przebiegiem choroby otrzymywała antybiotyki. Dla większości z nich prawdopodobnie nie było to konieczne.

WHO przestrzega przed antybiotykami

Wydany przez WHO poradnik odradza w przypadku łagodnego przebiegu choroby stosowanie antybiotyków. W umiarkowanych przypadkach antybiotyki powinny być podawane tylko wtedy, gdy zachodzi podejrzenie drugiej infekcji. Eksperci uważają, że nawet u ciężko chorych pacjentów antybiotyki nie powinny być stosowane jako środek bezpieczeństwa. Według niemieckich wytycznych dotyczących leczenia pacjentów z Covid-19 „profilaktyczne podawanie antybiotyków nie jest zalecane”.

Tymczasem wielu lekarzy niepotrzebnie podaje antybiotyki. Świadczy o tym kilka badań, które zostały opublikowane w minionych tygodniach na całym świecie. Wynika z nich, że mniej niż dziesięć procent pacjentów z Covid-19 cierpi na ciężkie infekcje bakteryjne, ale zdecydowanie więcej otrzymuje antybiotyki.

Profesor Vehreschild z Kolonii obawia się, że obecnie stosuje się znacznie więcej antybiotyków niż zwykle, choć z powodu koronakryzysu wiele zabiegów i operacji, przy których stosuje się antybiotyki, zostało odwołane. – Jeśli koronawirus pozostanie światowym problemem, a pacjenci w szpitalach będą nadal otrzymywać w dużych ilościach antybiotyki, będzie to miało wpływ na „statystyki oporności bakterii” – powiedział koloński badacz.

(ARD/jar)

