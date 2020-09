Koronawirus. Leopoldina zaleca jednolite zasady

Przed zapowiedzianymi na przyszły tydzień kolejnymi konsultacjami kanclerz Angeli Merkel z premierami krajów związkowych Narodowa Akademia Nauk Leopoldina wezwała do bardziej jednolitych zasad dotyczących koronawirusa w Niemczech. „Aby przeciwdziałać groźbie powrotu w Niemczech trudnej do opanowania pandemii, jest pilnie potrzebne, aby osoby odpowiedzialne na szczeblu federalnym i landowym szybko uzgodniły wiążące dla całego kraju, skuteczne i jednolite zasady wprowadzenia środków zapobiegawczych oraz wdrożyły i egzekwowały je w sposób bardziej spójny niż dotychczas”, stwierdza Leopoldina.

Utrzymanie życia publicznego i gospodarczego

„Mając na uwadze możliwą napiętą sytuację jesienią i zimą, należy określić w całym kraju spójne zasady oraz poziom zastosowania środków ochronnych, które miałyby obowiązywać w zależności od regionalnej zapadalności na infekcje”, zalecają eksperci z akademii.

Celem musi być utrzymanie życia publicznego i gospodarczego oraz unikanie zamykania placówek oświatowych, nawet jeśli liczba nowych zakażeń wzrasta. Przedstawiciele rządu federalnego i krajów związkowych ostatnio wielokrotnie zgadzali się z tym poglądem.

Ochrona praw osób dotkniętych kornawirusem

Naukowcy zaapelowali także do polityków, aby we wszystkich działaniach ochronnych „w sposób bardziej zróżnicowany niż dotychczas” respektowane były prawa osób poszkodowanych, np. w instytucjach opiekuńczych. Ponadto należy odpowiednio uwzględnić potrzeby socjalne tych osób. W przypadku testów i kwarantanny jesienią i zimą Leopoldina zaleca wprowadzenie zmian.

Tymczasem minister zdrowia Jens Spahn (CDU) ogłosił już, że do połowy października powinna zostać opracowana nowa strategia przeprowadzania testów, rozporządzenie w sprawie testowania oraz nowe zasady kwarantanny.

Akademia Leopoldina widzi duży potencjał w ewentualnym zatwierdzeniu tak zwanych szybkich testów antygenowych. „Celem musi być dalsze skrócenie czasu między testem a wynikiem, a w szczególności wykrywania infekcyjności, bo na tym opiera się konieczność stosowania kwarantanny. Jak zapowiedział Jens Spahn, szybkie testy staną się częścią nowej strategii testowania, ponieważ są one również lepsze jakościowo. Na przykład, odwiedzający domy opieki mogą być szybko przetestowani i otrzymać natychmiastowy wynik

Możliwe skrócenie okresu kwarantanny

Naukowcy Akademii twierdzą również, że okres izolacji po wystąpieniu objawów chorobowych powinien zostać skrócony do jednego tygodnia. Pozwoli to ograniczyć „negatywne skutki dla jednostek, członków rodziny, gospodarki i społeczeństwa”. Zgodnie z ostatnimi szacunkami także okres kwarantanny dla osób o wysokim ryzyku zakażenia może zostać skrócony z 14 do 10 dni. Natomiast w odniesieniu do masek naukowcy zalecają nieugięte podejście. „Nieprzestrzeganie wiążących nakazów noszenia ochrony ust i nosa powinno być wszędzie karane grzywną, w celu pokazania, że takie nakazy są egzekwowane”, twierdzi Leopoldina.

Konferencja rządu i krajów związkowych w sprawie dalszych działań

Od początku pandemii naukowcy wielokrotnie przedstawiali swoje stanowisko dając zalecenia politykom, które następnie zostawały włączone do aktualnych konsultacji. Kanclerz Merkel i szefowie krajów związkowych chcą dyskutować o dalszej procedurze podczas wideokonferencji w przyszły wtorek (29.09.2020). Powodem jest rosnąca liczba zakażeń w Europie i w Niemczech, jak również obawy przed pogorszeniem się sytuacji jesienią i zimą.

(Tagesschau/jar)