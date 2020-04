Koronawirus. Lekki postęp, zakazy działają

Działania podjęte w walce z koronawirusem przynoszą wymierne efekty – oceniają eksperci Instytutu Roberta Kocha (RKI), jednej z najważniejszych w Niemczech placówek badawczych chorób zakaźnych. Od kilku dni statystycznie jedna osoba z koronawirusem zaraża średnio już tylko jedną osobę – powiedział szef RKI Lothar Wieler. W ubiegłych tygodniach było to jeszcze pięć, a nawet siedem osób.

Jak podkreśla RKI, w dalszym ciągu nie można jednak odwołać alarmu. Dopiero, kiedy każdy zakażony zarazi statystycznie mniej niż jedną osobę, będzie to znak, że epidemia powoli wygasa. – Mam nadzieję, że nastąpi to w nadchodzących dniach – powiedział Wieler.

Szef RKI Lothar Wieler: zakazy przynoszą efekt

Czy wystarczy łóżek do intensywnej terapii?

Jak przyznał szef RKI, nie można jeszcze z całą pewnością powiedzieć, czy zwiększona w szpitalach liczba łóżek do intensywnej terapii (z 28 tys. do 40 tys.), okaże się w najbliższym czasie wystarczająca. – Osobiście uważam, że nie – przyznał Wieler. Dodał, że w dalszym ciągu ważne jest przestrzeganie podstawowych zasad higieny i zachowanie odstępów między ludźmi. Zaapelował też do zakładów transportu publicznego o zwiększenie liczby kursujących autobusów i pociągów oraz liczby wagonów, aby pasażerowie mogli lepiej zachować odstęp.

Ponad tysiąc zgonów

Z danych opublikowanych przez agencję prasową DPA, a bazujących na danych urzędów ds. zdrowia wynika, że liczba infekcji wirusem SARS-CoV-2 przekroczyła już w Niemczech 80,5 tys. osób.

Najwięcej infekcji odnotowuje Bawaria (ponad 19 tys.) i Nadrenia Północna-Westfalia (ponad 18,5 tys.). W przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców Bawaria ma aż 146,5 przypadków zakażeń. W całych Niemczech jest to średnio 96,9.

Na Covid-19 zmarły już w Niemczech 1022 osoby, ale eksperci uważają, że liczba ta jest o wiele wyższa.

Z danych RKI wynika także, że koronawirusem zaraziło się też co najmniej 2300 pracowników medycznych.

(DPA/dom)