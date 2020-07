Koronawirus: Kina bezpieczniejsze niż biura?

Badania te zostały przeprowadzone przez Instytut Hermanna-Rietschela na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie na zlecenie organizacji dbającej o interesy kin w Niemczech (Hauptverband Deutscher Filmtheater HDF Kino).

Przedmiotem badań były dwie sale kina Alhambra w berlińskiej dzielnicy Wedding, w których do dyspozycji widzów jest maksymalnie 342 i 148 miejsc. Ze względu na regulacje spowodowane koronawirusem i obowiązek zachowania odpowiednich odległości liczby te zmniejszyły się odpowiednio do 85 i 35 osób. Biuro, które było porównywane z kinem, dysponuje 16 miejscami, spośród których podczas koronakryzysu użytkowane jest 8.

Rozmowy i oddech – jakie mają znaczenie dla transmisji wirusa?

Ważnymi kryteriami dla ilości aerozoli jest długość pobytu, fakt czy prowadzone są rozmowy czy ludzie jedynie oddychają, a także sposób, w jaki pomieszczenie jest wietrzone. Obliczeniom poddane zostały dane dla różnych scenariuszy: 45 lub 180 minut z rozmowami bądź też tylko oddechem. Ponadto do obliczeń w przypadku kin przyjęto różne liczby zakażonych obecnych na sali. W przypadku biura założono rozmowy i jedną zarażoną osobę w pomieszczeniu.

Jeżeli przyjąć, że w kinie ludzie tylko oddychają, ilość aerozoli w przypadku jednej osoby zakażonej na sali i nawet długiego filmu jest znacznie mniejsza niż w biurze, w którym prowadzone są rozmowy. Jeżeli w kinie widzowie mówią i na sali obecnych jest więcej osób z infekcją (w mniejszej sali 15, w większej 34) stężenie aerozoli jest zbliżone lub wyższe niż w porównywanym biurze z jedną osobą zakażoną.

Decydująca wentylacja

Badania wykazały, że poziom stężenia aerozoli w kinie zależy od wentylacji źródłowej. W przypadku badanych sal udział procentowy świeżego powietrza oscylował wokół 100 procent. Wentylacja źródłowa powoduje, że zużyte powietrze zostaje ogrzane i gromadzi się pod sufitem. „Powietrze w okolicach ust i nosa ludzi jest zatem czystsze niż powietrze podczas podobnej wymiany powietrza w pomieszczeniu z różnorodną wentylacją”, tak jak jest to w przypadku porównywanego biura. Jednocześnie badanie wykazało, że „trzeba wziąć pod uwagę fakt, że stężenie aerozoli w bezpośrednim strumieniu wydychanego powietrza danej osoby jest zdecydowanie wyższe i obserwacje w tym zakresie nie znajdują w tej sytuacji zastosowania”. Co więcej, nie sposób wypowiedzieć się na temat zdolności wirusa do przetrwania w powietrzu w obrębie pomieszczenia – jest to zależne od takich czynników jak temperatura i wilgotność powietrza.

Stowarzyszenie kin chce redukcji obowiązujących odstępów

Stowarzyszenie kin domaga się teraz zredukowania w całych Niemczech wprowadzonych zasad dotyczących półtorametrowych odstępów, na których bazowały badania. Jak stwierdzono, wydajność kin została zredukowana do 20 procent, co ma negatywny wpływ na wprowadzanie do repertuaru nowych filmów. Kina, zdaniem stowarzyszenia, mogą przetrwać kryzys tylko wtedy, jeżeli będą miały więcej odwiedzających, a także nowe filmy w ofercie.

