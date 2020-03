Koronawirus i planetoidy: Uczmy się od astronautów

Epidemia koronawirusa bez wątpienia zmieniła życie codzienne. Wiele osób ma problemy z przystosowaniem się do tego, szczególnie gdy rzecz dotyczy kwarantranny i zakazu wychodzenia z domu lub ograniczenia wolności osobistej. Wsparcia i porad udzielą więc ci, dla których izolacja nie jest niczym obcym - astronauci.

Kosmiczne rady na ziemskie problemy

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) we współpracy z Międzynarodowym Dniem Planetoid organizuje w czwartek (26.03.) #SpaceConnectsUs, czyli internetowe spotkanie, rodzaj talk show, właśnie z astronautami, naukowcami i innymi gośćmi z całego świata.

Doświadczenia z izolacji podczas lotów kosmicznych przydadzą się na Ziemi

#SpaceConnectsUs rozpocznie się na ESA WebTV oraz ESA YouTube o 16:00 naszego czasu (15:00 GMT) i potrwa cztery godziny.

Program ma pomóc w zrozumieniu mechanizmów dystansowania społecznego oraz - jak podała ESA - "cieszenia się podczas izolacji z tego, co daje nauka i nasza planeta oraz marzenia o niebie nad nami". Uczestnicy programu podzielą się swoimi doświadczeniami w przezwyciężaniu stresu i radzeniu sobie w sytuacjach ekstremalnych oraz będą odpowiadać na pytania. Można je zadawać już wcześniej online na Facebookou, Twitterze albo Instagramie pod hasztagiem #SpaceConnectsUs. Aktualizacje są publikowane na Twitterowych kontach @esa oraz @asteroidday.

Internetowe spotkanie będzie się składać z kilku bloków dla odbiorców w różnych językach. Segment niemiecki rozpoczyna się o 17:00. Ponadto przewidziano: holenderski (o 16:00), włoski (18:00) francuski (19:00) oraz angielski (20:00).

Ze strony Europejskiej Agencji Kosmicznej w wydarzeniu wezmą udział astronauci Alexander Gerst, Matthias Maurer, Thomas Reiter, Samantha Cristoforetti, Tim Peake, Frank de Winne, André Kuipers oraz szef ESA Jan Woerner.

Ciekawostką jest też udział między innymi Mayim Bialik, gwiazdy niezwykle popularnego sitcomu "Teoria Wielkiego Podrywu" ("The Big Bang Theory") o perypetiach naukowców, także tych badających kosmos. Sama Mayim Bialik w realnym życiu jest doktorem neurobiologii.

Czego możemy nauczyć się od astronautów?

Dla niemieckiego astronauty Alexandra Gersta zachowanie samodyscypliny jest ważnym czynnikiem podczas izolacji niezbędnej, by przetrwać epidemię koronawirusa. "Astro-Alex" spędził w 2014 roku 166 dni na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). W 2018 roku doszło do nich 197 dalszych. W tej chwili przebywa w swoim domu w Kolonii, pracując w systemie home office.

Astronautom podczas misji kosmicznej grozi klaustrofobia. W walce z nią, jak mówi Alexander Gerst, najlepiej pomaga zajęcie się różnymi czynnościami. Astronauci mają stale jakieś zadania, przewidziane programem lotu. Zwykli zjadacze chleba mogą zająć się domowymi porządkami, sortowaniem zdjęć albo sprzątnięciem balkonu. Nie powinni natomiast wychodzić z domu. W przypadku osób przebywających na kwarantannie jest to oczywiste, ale inni też muszą starać się tego unikać.

– Gdy wyglądam przez okno i widzę ludzi grających w koszykówkę, muszę stwierdzić, że najwidoczniej nie zrozumieli, co się wokół nich dzieje – powiedział "Astro-Alex". – Podczas pandemii musimy zachowywać się solidarnie i po prostu ją przeczekać, nawet jeśli nie zawsze jest to łatwe. Chodzi przede wszystkim o to, aby swoim postępowaniem nie narażać innych na niepotrzebne ryzyko – dodał.

Alexander Gerst na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej

Epidemia koronawirusa jest dla nas sprawdzianem

Półgodzinna część niemiecka rozpocznie się o godzinie 17:00. Poprowadzi ją znany dziennikarz telewizyjny Rangar Yogeshwar, specjalizujący się w tematyce techniczno-naukowej. Rangar Yogeshwar spodziewa się, że Alexander Gerst i jego koledzy udzielą widzom praktycznych porad sprzyjających rozładowaniu napięcia w rodzinie przebywającej przymusowo razem w mieszkaniu podczas kwarantanny.

Co ciekawe, "Astro-Alex" nie uważa dystansu społecznego, do zachowania którego eksperci wzywają nas wszystkich, za nazbyt fortunne określenie. Jego zdaniem, nie chodzi przecież o to, aby oddalać się od innych ludzi w sensie społecznym, tylko czysto fizycznym. Utrzymywanie kontaktów społecznych jest stale bardzo ważną sprawą, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych.

Zdaniem Alexandra Gersta, epidemię koronawirusa powinniśmy traktować jako wyzwanie, któremu należy sprostać. Jest ona sprawdzianem dla każdego z nas pod względem zachowania koniecznej samodyscypliny, opanowania i okazania gotowości do przyjścia z pomocą innym. Zwłaszcza tym, którzy gorzej od nas radzą sobie ze stresem i wykonywaniem codziennych obowiązków.

Czym jest Międzynarodowy Dzień Planetoid

Międzynarodowy Dzień Planetoid (The International Asteroid Day) to akcja pod egidą ONZ, mająca propagować wiedzę o kosmosie, a szczególnie o planetoidach. 30 czerwca każdego roku organizowane są spotkania oraz imprezy popularnonaukowe. Mają "inspirować, angażować oraz edukować w zakresie ochrony planetoid i związanego z nimi ryzyka". Jednym z pomysłodawców jest Brian May, gitarzysta legendarnej grupy Queen, astrofizyk z tytułem doktora. Datę Dnia Planetoid ustalono w rocznicę katastrofy tunguskiej z 1908 roku, określanej jako najpoważniejsze w skutkach zderzenie Ziemi z obiektem kosmicznym w historii najnowszej.

ESA, DPA/jak

