Koronawirus. Coraz więcej zachorowań w Niemczech

Liczba nowych zachorowań na Covid-19 w Niemczech zbliża się do poziomów nienotowanych od miesięcy. Jak poinformował w środę Instytut Roberta Kocha (RKI), minionej doby stwierdzono 1510 przypadków koronawirusa. To najwyższa liczba od 1 maja, gdy zanotowano ponad 1600 zachorowań.

Z danych RKI wynika, że coraz większy wpływ na wzrost liczby infekcji mają osoby powracające do Niemiec z zagranicznych urlopów. W ubiegłym tygodniu odsetek zachorowań, za które odpowiadają wracający do kraju turyści, wyniósł aż 40 procent. To dwukrotnie więcej niż jeszcze na początku sierpnia.

Jako ogniska choroby wymienia się Kosowo, Turcję, Chorwację, Bułgarię oraz Bośnię i Hercegowinę. Specjaliści zaznaczają jednak, że wysoki odsetek zachorowań wśród turystów może brać się także z faktu, że masowo się ich testuje.

Zrzeszenie lekarskie Marburger Bund krytykuje tymczasem, że pracownicy szpitali mają trudniejszy dostęp do testów niż turyści. Jeśli podróżni oraz nauczyciele mają prawo do darmowych badań „to musi to mieć zastosowanie także wobec personelu szpitalnego” – powiedziała przewodnicząca zrzeszenia Susanne Johna gazetom grupy medialnej Funke. Obecnie kasy chorych pokrywają koszty testów lekarzy i pracowników szpitali tylko wtedy, gdy mają oni symptomy choroby.

(ARD/szym)