Koronawirus: Austria łagodzi obostrzenia

Z powodu stabilnej sytuacji epidemiologicznej Austria po prawie siedmiu tygodniach łagodzi ograniczenia dotyczące opuszczania domów. – Możemy zmniejszyć początkowe obostrzenia i nie musimy ich kontynuować – powiedział we wtorek w Wiedniu minister zdrowia Rudolf Anschober. Polityk dodał też, że od 1 maja będzie obowiązywać tylko minimalna odległość jednego metra do osób, które nie mieszkają w tym samym gospodarstwie domowym. Jednocześnie podkreślił, że jest za wcześnie, by wierzyć, że jest już po kryzysie. – Zawsze możemy powiedzieć stop – ostrzegł Rudolf Anschober, dodając, że ważne jest, aby uniknąć drugiej fali pandemii.

Pozytywny trend

Od połowy marca Austriacy mogli opuszczać mieszkania wyłącznie w przypadku niezbędnych zakupów. Jednocześnie zezwolono także na spacery i jazdę na rowerze. Ograniczenia te obowiązują do końca kwietnia. Zdaniem szefa austriackiego resortu zdrowia, otwarcie od 14 kwietnia marketów budowlanych i niewielkich punktów handlowych nie wpłynęło negatywnie na utrzymujący się pozytywny trend w cofaniu się pandemii. Liczba nowych zakażeń w Austrii od kilku dni utrzymuje się w dwucyfrowym przedziale. Współczynnik reprodukcji (R0) wirusa wynosi 0,59 i jest tak niski, jak nigdy dotąd. Jednocześnie możliwości opieki dla pacjentów z Covid-19 w klinikach są dalekie od pełnego wykorzystania.

Na jasno określonych warunkach

Rudolf Anschober, szef autriackiego resortu zdrowia

Z początkiem maja zgodnie z rządowym planem odchodzenia od restrykji otwarte zostaną wszystkie sklepy oraz uruchomione liczne usługi, w tym zakłady fryzjerskie. Od połowy maja mają ruszyć kawiarnie i restauracje. Przy każdym stole będą mogły siedzieć maksymalnie cztery dorosłe osoby. Musi być też zachowana co najmniej metrowa odległość między stołami, zapowiedziała minister turystyki Elisabeth Köstinger. Klienci nie będą też mogli sami wybierać miejsca, lecz będzie ono przydzielane. Obsługa zobowiązana będzie do noszenia masek ochronnych. Jednocześnie zalecana będzie wcześniejsza rezerwacja w lokalach, które będą czynne tylko do godziny 23-ej. Natomiast wciąż niejasna jest przyszłość dyskotek i klubów nocnych.

Możliwości noclegowe

Zamknięte pod koniec marca hotele i inne obiekty noclegowe mogą zostać ponownie otwarte od 29 maja. Minister Köstinger nie podała jednak bliższych szczegółów. Zapowiedziała jedynie, że obowiązywać w nich będą zasady zbliżone do tych w gastronomii. Szefowa resortu turystyki poinformowała także, że nie podjęto jeszcze żadnych decyzji dot. podróżowania wakacyjnego między Niemcami i Austrią. – Będziemy w stanie zapewnić możliwość swobodnego podróżowania i częściowego otwarcia granic tylko tam, gdzie wskaźniki infekcji są niskie i podobne do tych w Austrii – powiedziała Elisabeth Köstinger. Wymieniła przy tym Czechy i Niemcy. Obecnie do Austrii można wjechać tylko pod pewnymi warunkami. Tymczasem austriacka branża turystyczna naciska na otwarcie granicy, ponieważ zarówno zimą jak i latem dużą część gości stanowią właśnie Niemcy.

Wizz Air wznawia loty

Na łagodzenie ograniczeń w Austrii zareagowały węgierskie linie lotnicze Wizz Air. Jak poinformowały we wtorek, już od piątku (1.05.2020) z wiedeńskiego lotniska wznowione zostaną loty do innych europejskich miast, na początku do Dortmundu, Eindhoven, Salonik, Lizbony i Oslo. Przewoźnik zapewnił, że każda z maszyn będzie poddawana nocą dezynfekcji, a personel Wizz Air przeszedł treningi w wykrywaniu zarażonych wirusem pasażerów i obchodzeniu się z nimi. Podczas odprawy i wejścia na pokład podjęte będą „środki zapewniające utrzymanie odległości" między podróżującymi.

