Koronakryzys w gospodarce. Kto stracił, kto zyska

Zdaniem analityków firmy consultingowej Boston Consulting BCG, koronakryzys wywoła trwałe zmiany w handlu, na rynku nieruchomości oraz w branży turystycznej. Szybciej dokonywać będzie się także przejście z ropy i gazu na odnawialne źródła energii.

Szef niemieckiego oddziału BCG, Matthias Tauber, przedstawiając we wtorek (9.06.2020) w Monachium wyniki analizy podkreślił, ze w przeciwieństwie do kryzysu finansowego sprzed dziesięciu lat, pandemia koronawirusa była również kryzysem w zakresie zdrowotnym, który trwale zmieni zachowanie wielu ludzi.

Także w branży motoryzacyjnej, nękanej w kryzysie brakiem popytu, mogą nastąpić radykalne zmiany

Trend zakupów przez internet

Rynek obserwować będzie coraz mocniejszy trend zakupów przez internet w handlu detalicznym. Wiele wydarzeń i imprez w przyszłości odbywać będzie się w Internecie. Nastąpią także trwale zmiany na rynku nieruchomości biurowych i komercyjnych – zaznaczył Tauber.

Wiele firm będzie obecnie sprawdzać, gdzie sprzedawców utrzymujących bezpośrednie kontakty z klientami będzie można zastąpić kontaktami online. Ograniczona zostanie liczba podróży służbowych.

Ze względu na to, że w samolotach niemożliwe jest utrzymanie społecznego dystansu, odrodzenie się komunikacji lotniczej i turystyki będzie „długą i wyboistą drogą" – zaznaczył ekspert BCG ds. uzdrawiania przedsiębiorstw Ralf Moldenhauer. Potrzebne będą tam inne koncepcje higieny i być może powstaną w ten sposób nowe turystyczne cele.

Zwycięzcami koronakryzysu mogą być branża biofarmakologiczna i technologia medyczna

Wygrani i przegrani

Porównanie cen akcji i dywidend z 2386 globalnych firm pokazuje, że branża biofarmakologiczna i technologia medyczna są dotychczas zwycięzcami koronakryzysu, po nich także firmy technologiczne. Największymi przegranymi będzie branża turystyczna i sektor ubezpieczeń.

– Rynek kapitałowy podejrzewa, że ​​ubezpieczyciele będą musieli wypłacać potężne sumy – zaznaczył Moldenhauer, radząc, by firmy wykorzystały kryzys jako szansę na radykalne zmiany. Obecnie przedsiębiorstwa mogą zupełnie inaczej negocjować z dostawcami, klientami i związkami zawodowymi. Kto obecnie obniży swoje koszty, forsuje cyfryzację i zainwestuje we wzrost, ten na dłuższą metę zaliczać będzie się do wygranych kryzysu.

– Radykalna zmiana sposobu myślenia w kryzysie zostanie nagrodzona przez rynki kapitałowe – stwierdził analityk; takie były bowiem wnioski z kryzysu finansowego.

(DPA/ma)