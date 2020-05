Koronakryzys. Unijne pytania o aplikacje śledzące wirusa

Europejskim pionierem w pracach nad – instalowaną na telefonach – aplikacją do wyłapywania kontaktów z osobami zarażonymi koronawirusem była Belgia, ale pod koniec kwietnia belgijski rząd nagle ogłosił, że na razie rezygnuje z jej rozwijania. W dużym stopniu zdecydowały obawy o ochronę prywatności, które wedle rządowych przewidywań zniechęcałyby Belgów do instalowania aplikacji. – Nie potrzebujemy tego. Potrafimy i możemy w tradycyjny sposób poszukiwać osób mających kontakt z zakażonym – tłumaczył minister telekomunikacji Philippe De Backer. A władze zapowiedziały zatrudnienie paru tysięcy dodatkowych ludzi do odnajdywania kontaktów („detektywów” epidemicznych), co będzie tym ważniejsze, im bardziej luzowane będą obostrzenia w poruszaniu się, zakupach, zgromadzeniach.

Aplikacje śledzące były w czwartek 7 maja tematem obrad europarlamentarnej komisji LIBE ds. wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. – To technologia bardzo innowacyjna, której skuteczności jeszcze nie można było dowieść. Ale w walce z pandemią powinniśmy sięgać po to, co może nam pomóc – przekonywał europejski inspektor danych osobowych Wojciech Wiewiórowski. Apelował o wypracowanie wspólnych unijnych standardów przez kraje Unii oraz instytucje UE, a nie przez prywatnych inwestorów. Choć jednocześnie Wiewiórowski przychylnie mówił o modelu aplikacji korzystających z sygnału bluetooth, właśnie taki model promują firmy Apple oraz Google, które teraz współpracują nad wspólnym protokołem do wykorzystania przez aplikacje wymierzone w koronawirusa. Także na sygnale bluetooth opiera się dopiero raczkująca polska aplikacja ProteGo Safe czy też aplikacja testowana w Wlk. Brytanii.

Czy wystarczy chętnych do śledzenia?

Zadaniem aplikacji śledzących jest rejestrowanie „spotkań” z innymi telefonami (zwykle wyłapywanymi przez bluetooth). Jeśli u użytkownika jednego z nich zostaje zdiagnozowane zarażenie i jeśli ten fakt zostanie wprowadzony do systemu, to informacja o takim kontakcie zakaźnym (przy zachowaniu jego anonimowości) jest rozsyłana do urządzeń, które wcześniej „spotkały się” z jego telefonem. Dla ich użytkowników to sygnał, by zacząć samoizolację i przetestować się na koronawirusa. – Czy w kontekście tych aplikacji istnieje teraz realna możliwość wyegzekwowania ochrony danych na podstawie dyrektywy RODO? Czy rządy zwracają na to uwagę? Czy nie pozostają na to głuche, jak zdarzyło się w Holandii? – pytała holenderska europosłanka Sophie in’t Veld.

Krytycy aplikacji śledzących przekonują, że stwarzają wielkie ryzyko nadużyć w zakresie prywatności oraz zagrożeń dla bezpieczeństwa danych (np. przez ciągle włączony bluetooth), a ich skuteczność w zwalczaniu zarazy może okazać się niewielka m.in. z powodu małej liczby użytkowników, więc gra nie jest warta świeczki. – Dla dobrej skuteczności tych aplikacji trzeba, by ściągnęło je 60 proc. społeczeństwa. A dopiero od 20 proc. zaczynają w ogóle mieć sens – powiedział Wiewiórowki. Tymczasem w Austrii promowaną przez Czerwony Krzyż aplikację StoppCorona ściągnęło – to stan na koniec kwietnia – kilka procent ludzi, a nawet w Singapurze posługuje się nią tylko jedna piąta społeczeństwa.

Krytycy: aplikacje śledzące to duże ryzyko nadużyć w zakresie prywatności

Bez geolokalizacji

Komisja Europejska zaleca, by ściąganie aplikacji śledzących zawsze było dobrowolne (przy przymusie ludzie zaczęliby je sabotować. Zawsze można je wyłączyć – tłumaczą jej eksperci) i by nigdy nie zbierały danych geolokalizacyjnych o użytkownikach. To bowiem zbyteczna informacja (i dodatkowe ryzyko nadużycia), bez której można obejść się w przypadku aplikacji rejestrujących bliskie „spotkania” bez ich geograficznego umiejscowienia. Ponadto unijni obrońcy prywatności preferują rozwiązania, w których – choć to nie jest żelazna rekomendacja Brukseli – dane nie są przechowywanie na centralnym serwerze (kuszącym, by bezprawnie do niego zaglądać), lecz – to m.in. obecnie promuje Google i Apple – są przechowywane w „systemie rozproszonym”, czyli na poszczególnych telefonach. ProteGo Safe ma rozwiązanie mieszane.

– Czy to nie będzie dyskryminacja, jeśli ludzie bez tych aplikacji nie będą wpuszczani do komunikacji miejskiej albo określonych budynków publicznych? – pytała w czwartek niemiecka europosłanka Birgit Sippel. Bruksela jednoznacznie opowiada się przeciw takim ograniczeniom wobec osób, które nie chcą albo – np. posiadając nie dość nowoczesne telefony – po prostu nie mogą ściągnąć aplikacji śledzących. Także polski rząd, pomimo początkowo innych sygnałów, obecnie zapewnia, że posługiwanie się aplikacją ProteGo Safe nie będzie warunkiem ułatwiającym wchodzenie do centrów handlowych.

Kontrowersje wokół ochrony danych już opóźniły prace nad aplikacjami śledzącymi m.in. we Włoszech, Francji, Holandii. A teraz dodatkowym kłopotem UE jest nakłanianie unijnych rządów do koordynacji, by – skoro opracowanie wspólnej aplikacji dla strefy Schengen jest na razie mało prawdopodobne – aplikacje wszystkich krajów spełniały takie same standardy i wzajemnie „rozumiały” przekazywane informacje. – Dążymy do interoperacyjności aplikacji śledzących w krajach Unii, której będziemy potrzebować po otwarciu granic – zadeklarował komisarz UE ds. sprawiedliwości Didier Reynders.