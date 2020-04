Koronakryzys. Sport przed monitorem

Bez internetu w obecnej sytuacji byłoby trudno. Życie przeniosło się do sieci i toczy się online. Praca odbywa się w trybie homeoffice, a zajęcia szkolne realizowane są poprzez platformy e-learningowe. Siedzący tryb życia daje się we znaki szczególnie najmłodszym, którzy nie są przyzwyczajeni do wielogodzinnej pracy przy biurku. Zwłaszcza, że obowiązuje zakaz wstępu do placówek sportowych i na place zabaw. Z pomocą przedszkolakom i uczniom ruszył berliński klub koszykówki ALBA.

– Zwłaszcza teraz, kiedy przedszkola i szkoły są pozamykane, istotnym jest, aby miały one wystarczająco dużo ruchu. W przeciwnym razie nie wytrzymają w domach – zachwalała ofertę ALBY Sandra Scheeres, berlińska senator ds. kształcenia.

Z Berlina do Bawarii

Z berlińskim klubem ALBA ćwiczy również Vincent, który mieszka we Freiburgu, niedaleko Augsburga. Piętnastolatek do tej pory intensywnie trenował piłkę nożną, teraz ze względu na obostrzenia większość czasu spędza w domu. – Mój trener piłki nożnej polecił nam sport z ALBĄ i w ostatni piątek ćwiczyłem z nimi. Nie wszystkie ćwiczenia robiłem, bo niektórych nie lubię, ale na pewno będę z nimi ćwiczyć dalej – opowiada Vincent. O ofercie ALBY słyszał już wcześniej od swojej mamy, ona natomiast dowiedziała się o tym z rodzicielskiego czatu. Jeden rodzic drugiemu i tak z ALBĄ ćwiczą dzieci nawet w Bawarii.

Sportowy livestream dla dzieci w każdym wieku

ALBA to pierwszoligowy klub koszykarski z Berlina, który przed trzema tygodniami ruszył z ofertą sportową dla najmłodszych. Korzystając z internetu trenerzy przeprowadzają ćwiczenia odpowiednie dla wieku odbiorców. Prowadzący zajęcia łączą się każdego dnia, od poniedziałku do piątku z dziećmi w wieku przedszkolnym, z którymi ćwiczą około pół godziny. Zajęcia sportowe dla uczniów podzielone są na aktywność dla dzieci szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych. Ćwiczenia dla każdej grupy wiekowej odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają po 45 minut. Często wykorzystywane są do nich przedmioty codziennego użytku, takie jak skarpetki, na przykład do ćwiczeń na wzmocnienie mięśni stóp.

Klub już trzy lata temu ruszył z projektem dla najmłodszych i w wybranych, berlińskich placówkach wychowawczych przeprowadzał z przedszkolakami zajęcia sportowe. Teraz zdobyte doświadczenie wykorzystuje online. – To jest nadzwyczajna i zwłaszcza dla dzieci niepokojąca sytuacja. Dlatego postanowiliśmy pozytywnie i kreatywnie poradzić sobie z kryzysem, i przeobrazić mieszkania w sale sportowe – informuje na stronie internetowej wiceprezes klubu Henning Harnisch.

W czterech ścianach bez ruchu

Dzieci, szczególnie małe, potrzebują ruchu. Jest to ich naturalna potrzeba, która musi być zaspokojona. Ruch jest dla nich ważny nie tylko do prawidłowego rozwoju fizycznego, ale również dla zachowania równowagi zdrowia psychicznego. – Psychomotoryka, rozwój fizyczny i intelektualny, to wszystko jest ze sobą powiązane. Na przykład ośrodek mowy i inteligencja nie rozwijają się prawidłowo, gdy dziecko pozbawione jest ruchu – wyjaśnia pedagog społeczny, profesor Johannes Verch. Od lat zajmuje się on kształceniem oraz długofalowym rozwojem fizycznym i psychicznym dzieci. Jak ważny jest codzienny ruch dla prawidłowego rozwoju dziecka wie również Manuela Vächter, która od ponad trzydziestu lat pracuje w Berlinie jako wychowawca wczesnoszkolny. – W naszym przedszkolu dzieci już od pierwszego roku życia mają zajęcia ruchowe, oczywiście dostosowane do ich wieku. Dodatkowo chodzimy z nimi do lasu, gdzie mogą się wspinać, biegać. Dla dzieci ruch jest naturalny, a kiedy ich podstawowe potrzeby nie mogą być zaspokojone, zaczynają mieć problemy z koncentracją. Teraz z powodu koronawirusa jest trudniej, ale chociaż wyjście do parku albo gra w piłkę pozwolą im zachować dobrą kondycję, również psychiczną.

Dzieci, nie tylko w Berlinie, nie mają obecnie łatwo. Ich naturalna potrzeba ruchu została przed miesiącem w znacznym stopniu ograniczona. Całkowity brak ruchu w tym okresie miałby, zdaniem Johannesa Vercha, negatywny wpływ na rozwój młodego człowieka. – Na pewno miałoby to wpływ na układ krwionośny i rozwój neuropsychologiczny. Trzeba byłoby się też przyjrzeć gospodarce hormonalnej. W tak młodym wieku nie byłyby to zmiany nieodwracalne, ale dłuższy brak ruchu jest dla dzieci problemem. Stają się nerwowe, nawet agresywne, mają zaburzoną koncentrację.

Oferty sportowe online nie tylko dla dzieci

Z programem sportowym dla dzieci, poza ALBĄ, w Niemczech ruszyły także inne pierwszoligowe kluby. W Lipsku z aktywnością online wystartowała drużyna piłki ręcznej. Ale również dorośli znajdą w internecie wiele sportowych ofert z programem do „wyćwiczenia” w domu. Bez konieczności wykupienia abonamentu, bez opłat. Wystarczy otworzyć wyszukiwarkę, wejść na wybraną stronę i zwyczajnie na dywanie przeprowadzić trening. – Światowa Organizacja Zdrowia zaleca minimum 150 minut aktywności fizycznej tygodniowo. W obecnej sytuacji, w domach, najczęściej uprawiamy sport sami, dlatego najlepiej wybrać taką aktywność, która naprawdę sprawia nam przyjemność. Joga, ćwiczenia wzmacniające mięśnie, na przykład z użyciem taśmy elastycznej. Do wspólnych ćwiczeń w domu najlepsze są konsole i gry ruchowe – poleca wykwalifikowany trener sportowy, Malte Schneider.

Vincet rusza w tym tygodniu z nowym treningiem z ALBĄ. Jak zapewnia, ćwiczenia można wykonać nawet w małym pokoju.