Koronakryzys ostro dopiekł niemieckiej gospodarce w pierwszym kwartale br. Spadło wszystko: eksport, konsumpcja, inwestycje

Niemiecka gospodarka w pierwszym kwartale ze względu na koronakryzys przeżyła tak silne załamanie, jakiego jeszcze nie było od czasu kryzysu finansowego. Produkt krajowy brutto spadł w okresie od stycznia do marca o 2,2 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem. Był to największy spadek od czasu globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego 2008/2009 i drugi co do wielkości od czasu niemieckiego zjednoczenia – podaje Federalny Urząd Statystyczny. Wyraźnie spadły eksport, konsumpcja i inwestycje. Ekonomiści, z którymi rozmawiała agencja Reutersa, spodziewali się także spadku PKB o 2,2 proc. Recesję wywołały gospodarcze następstwa pandemii – twierdzi Ministerstwo Gospodarki w Berlinie.

W porównaniu z innymi krajami Eurostrefy, niemiecki spadek jeszcze jest stosunkowo łagodny. Francja, będąca po Niemczech drugą co do wielkości gospodarką Eurostrefy, odnotowała spadek PKB o 5,8 proc., trzecie co do wielkości Włochy o 4,7 proc.

Zmiana z dnia na dzień

W styczniu i lutym br. wiele wskaźników świadczyło jeszcze o wyraźnym ożywieniu gospodarczym, lecz zmieniło się to z dnia na dzień w momencie wprowadzenia restrykcji w walce z epidemią koronawirusa; zamknięte zostały sklepy, hotele i restauracje, wstrzymano produkcję w fabrykach, odwołano imprezy. Reperkusje tych decyzji widoczne będą w wynikach za bieżący, drugi kwartał. Jak wyjaśnia Ministerstwo Gospodarki, wiosenna tendencja spadkowa będzie się najpierw jeszcze nasilać. Commerzbank liczy się ze spadkiem o ponad 11 proc., podczas gdy Deutsche Bank mówi o spadku 14-procentowym w porównaniu z pierwszym kwartałem. Niemiecki rząd spodziewa się w bieżącym roku najcięższej recesji czasów powojennych – PKB spadnie przypuszczalnie o 6,3 proc.

(RTR/ma)