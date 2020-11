Koronakryzys. Deutsche Post korzysta na wysyłkowym boomie

Boom w handlu internetowym w czasie koronakryzysu spowodował, że niemiecka poczta (Deutsche Post) przetransportowała za pośrednictwem swojej spółki zależnej DHL znacznie więcej przesyłek niż się spodziewano. Przychód DHL w okresie od lipca do września wzrósł o 3,4 procent do 3,8 mld euro. Natomiast wynik operacyjny wzrósł z 304 mln euro do 320 mln. Łącznie przychody grupy Deutsche Post wzrosły w trzecim kwartale o 4,4 procent do 16,2 mld euro. A zysk netto wzrósł nawet o około połowę do 851 mln euro. W ostatnim kwartale roku, obejmującym również działalność świąteczną, w tym kampanie rabatowe "Czarny Piątek", niemiecka poczta spodziewa się dalszego znaczącego wzrostu liczby paczek i przesyłek ekspresowych.

13 tys. dodatkowych pojazdów na zamówienia świąteczne

W porównaniu z ubiegłym rokiem oczekuje się wzrostu o 15 procent liczby świątecznych paczek, a w przypadku przesyłek ekspresowych nawet wzrostu rzędu 50 procent. Oznacza to, że niemiecka poczta dostarczyłaby więcej przesyłek niż kiedykolwiek wcześniej. Konkurenci DPD i Hermes również spodziewają się rekordów.

Ale wraz ze wzrostem zamówień świątecznych spodziewany jest wzrost kosztów. Firma wyśle na drogi ponad 13 tysięcy dodatkowych wozów dostawczych i 600 trójkołowych pojazdów elektrycznych. Poza tym zapowiedziała, że będzie dostarczać przesyłki także wieczorem.

Przygotowania do dystrybucji szczepionki

Deutsche Post jest przygotowana do dystrybucji ewentualnej szczepionki przeciwko Covid-19. Jak zapowiedział dyrektor generalny koncernu Frank Appel, Deutsche Post prowadzi rozmowy z firmami farmaceutycznymi i rządami krajów związkowych. Poczta mogłaby bowiem również przewozić szczepionki, które muszą być silnie schłodzone.

„Dystrybucja nie zawiedzie z powodu logistyki”, zapewnił Frank Appel. Pion logistyki kontraktowej Deutsche Post prowadzi działalność w ponad 180 lokalizacjach na całym świecie i jest dostosowany do potrzeb branży farmaceutycznej, gdzie wrażliwe produkty medyczne mogą być przechowywane i pakowane na przykład w różnych strefach temperaturowych. Można zagwarantować także transport wtemperaturze minus 70 stopni Celsjusza.

Firma biotechnologiczna Biontech z siedzibą w Moguncji i jej amerykański partner Pfizer ogłosili w poniedziałek (9.11.2020) przełom w badaniach nad szczepionką i planują w tym miesiącu złożyć wniosek o dopuszczenie leku do obrotu w USA. Firmy spodziewają się dostarczyć do 50 milionów dawek szczepionek na całym świecie jeszcze w tym roku i do 1,3 miliarda dawek w przyszłym roku.

(DPA,RTR/jar)