Koronakryzys. Ciężkie czasy dla pilotów

Wraz z koronakryzysem, tysiące kapitanów i pilotów w niegdyś stale rozwijającym się rynku transportu lotniczego nagle stanęło w obliczu wyzwań związanych z własną egzystencją. Europejskie stowarzyszenie pilotów EPA szacuje, że około 18.000 z 65.000 pracowników na kontynencie straci pracę na stałe. W samej tylko niemieckiej Lufthansie w nadchodzącym roku z około 5.500 pracowników odejdzie do 1.200, szacuje związek zawodowy Vereinigung Cockpit. Zamiast najwyższych wynagrodzeń, wielu grozi bezrobocie.

Załogi kokpitów linii lotniczych są dość zróżnicowane. Są wśród nich piloci po studiach, którzy mają też inne zawody, są piloci na stanowiskach kierowniczych, ale też tacy, którzy po dwuletnim szkoleniu założyli, że zawód pilota to zajęcie na całe życie. Szczególnie w przypadku tej grupy „większość w pierwszej kolejności martwi się o utrzymanie swojej licencji i sprawdza, co jest możliwe na całym świecie. Ale przenoszenie miejsc pracy do Chin, krajów Zatoki Perskiej czy Ameryki Południowej jest w tej chwili prawie niemożliwe z powodu pandemii” – tłumaczy ekspert ds. lotnictwa z agencji pośrednictwa pracy na lotnisku we Frankfurcie, Holger Bausch.

Erhard Walther, dyrektor generalny i założyciel hamburskiej firmy doradczej Interpersonal, nie sądzi, że wszyscy znajdą ponownie zatrudnienie w branży. „Utrzymanie licencji i wymogów medycznych jest bardzo kosztowne. Starszym kolegom może się to nawet nie opłacać. Młodsi, którzy również muszą zajmować się rodziną, będą przechodzić do innych zawodów” - uważa doradca.

Wysoko wykwalifikowany personel

Wolfgang Zschauer po jedenastu latach pracy w zawodzie pilota musiał z powodów zdrowotnych powrócić na ziemię i od tego czasu zdobył bogate doświadczenie zawodowe. Jest on zdania, że „piloci posiadają bardzo szeroką wiedzę techniczną z zakresu systemów w wielu różnych specjalistycznych dziedzinach”. Mają oni „kwalifikacje inżynierskie" i potrafią bardzo szybko zapoznać się ze złożonymi systemami. Jak podkreśla, „piloci są ponadto przyzwyczajeni do pracy, w której precyzja i dokładna dokumentacja są wymagane w takim samym stopniu, jak wielokrotne powtórzenia”. Są to umiejętności szczególnie poszukiwane w laboratoriach badawczych lub audytach. W wielu branżach, takich jak farmaceutyczna, chemiczna, motoryzacyjna czy budowy maszyn, jest na to duże zapotrzebowanie.

W swojej obecnej pracy Wolfgang Zschauer dba o to, aby na lotnisku w Monachium wdrażane i przestrzegane były skomplikowane przepisy Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA). Jego zdaniem to klasyczne zadanie dla byłych pilotów. „Wiemy, jak ważna jest dokładność i możemy precyzyjnie analizować incydenty” – mówi.

Możliwości poza lotnictwem

Pośrednik pracy Holger Bausch radzi osobom dotkniętym problemem zatrudnienia, aby przeanalizowały same siebie. „Kandydaci muszą w każdym indywidualnym przypadku sprawdzić, jakie obszary swojej poprzedniej pracy chcą poszerzyć. Może to być np. prawo lotnicze, technika czy nawet meteorologia”. Z kolei szef firmy Interpersonal Walther widzi również spore możliwości poza lotnictwem. „Zasadniczo piloci ze swoimi umiejętnościami mogą być również dobrze wykorzystani w środowiskach technicznych wysokiego ryzyka, na przykład w elektrowniach. Jak dotąd zbyt mało potencjalnych pracodawców to dostrzega” - uważa ekspert.

Pilot i trener w Lufthansie Leila Belaasri podkreśla zdolności przywódcze osób w tym zawodzie. Jej zdaniem „piloci to osoby odpowiedzialne i decyzyjne, które potrafią wykorzystać wszystkie dostępne zasoby w danym zespole z zachowaniem bezpieczeństwa psychicznego. Wymaga to wysokich umiejętności komunikacyjnych”. Mają także duże umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów.

