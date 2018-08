Korespondent „Die Welt” żąda od Turcji odszkodowania

Korespondent dziennika „Die Welt” Deniz Yücel żąda od Turcji zadośćuczynienia za bezprawne przetrzymywanie go przez rok w areszcie śledczym. Dziennikarz domaga się od tureckich władz odszkodowania w wysokości prawie 3 mln lirów (400 tys. euro). Do rozprawy ma dojść 25 września w sądzie w Stambule. Yücela reprezentować będzie prawnik Veysel Ok. Zapowiedział on, że w razie nieuzyskania odszkodowania przed tureckimi sądami, sprawa zostanie skierowana do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Zarzut: szerzenie terrorystycznej propagandy

W lutym tego roku Deniz Yücel został zwolniony z aresztu śledczego i wrócił do Niemiec. Tureckie władze zarzucały dziennikarzowi podburzenie mas oraz szerzenie propagandy terrorystycznej. Przeciwko Yücelowi prowadzone jest nadal postępowanie w Turcji i na 20 grudnia zaplanowane zostało kolejne przesłuchanie. Zarówno dziennikarz, jak i rząd Niemiec traktują te zarzuty jako politycznie umotywowane.

Przypadek korespondenta mocno obciążył stosunki niemiecko-tureckie.

Mesale Tolu wolna

Jak wynika z informacji resortu spraw zagranicznych Niemiec, z powodów politycznych w tureckim areszcie śledczym nadal przebywa siedmiu niemieckich obywateli. W ubiegłym tygodniu zgodę na wyjazd z Turcji otrzymała niemiecka dziennikarka i tłumaczka Mesale Tolu, która pod zarzutem terroryzmu spędziła 16 miesięcy w areszcie śledczym. Oskarżono ją o m.in. poparcie dla Marksistowsko-Leninowskiej Partii Komunistycznej (MLKP).

