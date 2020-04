Korea Południowa. Wybory w czasach pandemii

W środę (15.04.2020) od godziny 6.00 rano (czasu lokalnego) otwarte są lokale wyborcze w całym kraju. Kto chce oddać swój głos, musi jednak uzbroić się w cierpliwość. Przed wejściem do lokalu wyborczego każdemu mierzy się temperaturę. Kto ma podwyższoną albo nie ma maseczki, jest kierowany do osobnego miejsca, skąd po zdezynfekowaniu rąk i nałożeniu jednorazowych rękawiczek może wejść do specjalnej kabiny wyborczej. Osobom zarażonym zalecano oddanie głosu korespondencyjnie.

Już od pewnego czasu było wiadomo, że pomimo koronakryzysu wielu obywateli Korei Płd. będzie chciało skorzystać z przysługującego im prawa wyborczego. Jak wynika z sondażu instytutu Gallupa, 72 proc. z 44 mln obywateli uprawnionych do głosowania nie miało żadnych obaw przed pójściem na wybory. Z możliwości głosowania korespondencyjnego w ub. piątek i sobotę skorzystało 1,7 mln wyborców.

Prezydent: test nastrojów

Rządząca Partia Demokratyczna prezydenta Moon Jae-Ina jest faworytem w tych wyborach. Według ostatnich sondaży, które przeprowadzane były jeszcze przed dwutygodniową oficjalną fazą walki wyborczej, wyraźnie prowadziła ona przed konserwatywną Zjednoczoną Partią Przyszłości. O 300 mandatów poselskich ubiegają się kandydaci z ogółem 41 partii.

Korea Płd.: prawie trzy czwarte obywateli deklarowało udział w wyborach

Dla obecnego prezydenta wybory są ważnym sprawdzianem nastrojów, nawet jeżeli wybory prezydenckie odbędą się dopiero w roku 2022. Jeszcze przed kilkoma tygodniami prezydent ze względu na słabą koniunkturę był obiektem ostrej krytyki. Jednak potem nastroje się odwróciły. Większość południowokoreańskiego społeczeństwa popiera strategię rządu w walce z koronawirusem. Ze względu na rygorystyczny program testów kraj ten uważany jest za wzorzec walki z epidemią.

Korea Płd. była dotknięta epidemią jako jeden z pierwszych krajów. W pewnym okresie kraj plasował się nawet na drugim miejscu po Chinach pod względem liczby infekcji. Lecz tymczasem dzięki masowym testom i konsekwentnej izolacji osób zakażonych oraz tych, które kontaktowały się z nimi, epidemię udało się wyraźnie stłumić. Od prawie tygodnia w całej Korei Płd. nie rejestruje się więcej niż 40 nowych infekcji dziennie. Do tej pory na COVID-19 zmarły tam 222 osoby.

(DPA,AFP/ma)