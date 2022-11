Korea Północna. Kim pobrzękuje atomową szabelką

„Silna, silniejsza, najsilniejsza” – to najwyraźniej ulubione słowa północnokoreańskiego dyktatora Kim Dzong Una. Jego kraj posiada „najsilniejszą broń strategiczną na świecie” – jak oświadczył w sobotę (26.11.2022) podczas uroczystości na cześć zasłużonych twórców północnokoreańskiego programu nuklearnego, o czym doniosła Koreańska Centralna Agencja Prasowa (KCNA).

Oświadczenie to Kim wydał kilka dni po najnowszym teście rakiety Hwasong-17, przeprowadzonym 18 listopada. Kim stwierdził, że jego celem jest uczynienie z Korei Północnej kraju, który posiada „najpotężniejszy potencjał strategiczny na świecie”.

Agencja KCNA przytacza słowa Kim Dzong Una, który powiedział, że północnokoreańscy naukowcy dokonali „wspaniałego postępu w rozwoju technologii umieszczania głowic jądrowych na rakietach balistycznych”. Jak podaje KCNA, podczas sobotniej uroczystości Kim odznaczył ponad stu urzędników i naukowców za ich pracę w stworzeniu międzykontynentalnej rakiety Hwasong-17.

Nowa rakieta o zwiększonym zasięgu

W ubiegłym tygodniu Korea Północna przeprowadziła udany test tej rakiety, która – jak wynika z informacji podanych przez Japonię – wpadła do morza na zachód od japońskiej wyspy Hokkaido. Hwasong-17 jest najnowszym północnokoreańskim międzykontynentalnym pociskiem balistycznym, wyposażonym w kilka głowic atomowych, którego zasięg pozwala mu uderzyć w cele na terytorium USA. Władze w Pjongjangu utrzymują, że dzięki niemu Korea Północna dysponuje „najpotężniejszą bronią strategiczną na świecie”.

Uczynienie z Korei Północnej mocarstwa atomowego jest „największym i najważniejszym celem rewolucyjnym” – cytuje agencja KCNA Kim Dzong Una, który dodał, że czołowi koreańscy funkcjonariusze i uczeni uświadomili światu, że Korea Północna jest zdolna do „utworzenia najsilniejszej armii świata”.

Test rakiety Hwasong-17 (18 listopada): „Cudowny skok w rozwoju”

Według innej informacji KCNA podczas pozowania do zdjęć fotoreporterom w sobotę Kim wezwał do „bezgranicznego wzmocnienia potencjału obronnego” Korei Północnej i zaapelował do naukowców i robotników o „rozbudowanie i wzmocnienie w nadzwyczaj szybkim tempie potencjału nuklearnego odstraszania Korei Północnej”.

Dziennik „Rodong Sinmun” – oficjalny organ prasowy Komitetu Centralnego Partii Pracy Korei – opublikował kilkanaście zdjęć Kima z jego „ukochaną córką” Ju Ae. Ma ona około dziesięciu lat i jest podobno drugim dzieckiem Kima. Ich wspólne pojawienie się publicznie wywołało domysły, czy będzie przygotowywana do przejęcia schedy po swym ojcu.

Wiele testów, jeszcze więcej władzy

Kierownictwo w Pjongjangu przeprowadziło w tym roku więcej testów rakietowych niż kiedykolwiek przedtem. Tylko w listopadzie wystrzelono prawdopodobnie 30 pocisków rakietowych bliskiego, średniego i dalekiego zasięgu.

We wrześniu północnokoreański parlament uchwalił ustawę o prewencyjnym użyciu przez Koreę Północną broni atomowej. Na mocy tej samej ustawy o jej użyciu decyduje wyłącznie Kim Dzong Un.

Korea Północna pracuje od lat intensywnie nad programem broni atomowej i rakietowej. Podlega z tego powodu międzynarodowym sankcjom. Od 2006 roku Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła kilkanaście rezolucji, nakładających sankcje na ten kraj z powodu jego programu zbrojeniowego.

(AFP, DPA, RTR/jak)

