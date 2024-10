Korea Północna dostarczyła Rosji broń wartą miliardy dolarów

Fundacja im. Friedricha Naumanna szacuje wielkość północnokoreańskich dostaw broni do Rosji na kilka miliardów dolarów. Rozmieszczenie wojsk prawdopodobnie przyniesie Pjongjangowi dalsze zyski.

Dostawy broni z Korei Północnej do Rosji w trakcie wojny w Ukrainie szacowane są na 5,5 miliarda dolarów. Ponadto przychody Korei Północnej mogą wzrosnąć o setki milionów dolarów w związku z możliwym rozmieszczeniem wojsk w Ukrainie. Takie wnioski zawiera analiza „Putin's Partner” (Partner Putina) niemieckiej Fundacji im. Friedricha Naumanna.

Na potrzeby badania Olena Guseinova z Hankuk University of Foreign Languages w Seulu przeanalizowała raporty wywiadowcze, ujawnione dokumenty oraz ceny amunicji z poprzednich północnokoreańskich transakcji zbrojeniowych. Na tej podstawie badaczka szacuje wielkość północnokoreańskich dostaw broni do Rosji od lutego 2022 roku na od 1,7 mld do 5,5 mld USD.

Zdjęcia satelitarne, które według południowokoreańskiej Narodowej Służby Wywiadowczej (NIS) pokazują rosyjski okręt "Angara", załadowany północnokoreańską bronią, wypływający z portu Rajin w mieście Rason Zdjęcie: Kim Jae-Hwan/Sopa/Zuma/picture alliance

Pociski i rakiety

Sama Korea Północna nie publikuje żadnych danych na temat eksportu broni, co praktycznie uniemożliwia bardziej precyzyjne szacunki. Południowokoreańskie służby specjalne opierają swoje raporty m.in. na zdjęciach satelitarnych, których używają do monitorowania dostaw morskich między Koreą Północną a Rosją. Według raportu Korea Północna przede wszystkim wspiera rosyjską armię pociskami artyleryjskimi i rakietami krótkiego zasięgu.

– Wojna w Ukrainie pogorszyła sytuację bezpieczeństwa w Azji Wschodniej. Rosja i Korea Północna pracują nad destabilizacją porządku międzynarodowego – mówi Frederic Spohr, dyrektor biura Fundacji im. Friedricha Naumanna w Korei.

Południowokoreański bank centralny szacuje łączną wartość produktu krajowego brutto Korei Północnej za ubiegły rok na równowartość 23 miliardów dolarów.

Fundacja im. Friedricha Naumanna to fundacja promująca idee liberalizmu na świecie. Została założona w 1958 roku i związana jest z niemiecką Wolną Partią Demokratyczną (FDP).

(DPA/jak)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>