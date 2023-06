Kontrwywiad: ok. 10 000 członków AfD to ekstremiści

Urząd Ochrony Konstytucji dostrzega silną tendencję do użycia przemocy wśród ekstremistów w Niemczech. Wynika to z aktualnego raportu na temat działalności niemieckiego kontrwywiadu cywilnego. Według raportu, który analizuje rozwój sytuacji w 2022 roku, liczba osób zaliczonych do grupy ekstremistycznej prawicy wzrosła o około 14,5 procent do 38 tys. prawicowych ekstremistów w porównaniu z rokiem poprzednim. Spośród nich 14 tys. uznano za gotowych do użycia przemocy.

Jedną z przyczyn tak gwałtownego wzrostu jest to, że po raz pierwszy Urząd Ochrony Konstytucji w swoim rocznym raporcie wymienia AfD jako „podejrzany przypadek” prawicowego ekstremizmu; członkowie AfD są również uwzględnieni w „potencjale prawicowego ekstremizmu”. Uznanie AfD za „podejrzany przypadek” zostało potwierdzone przez Sąd Administracyjny w Kolonii w marcu 2022 roku. AfD złożyła odwołanie od tej decyzji. Postępowanie w tej sprawie nie zostało jeszcze zakończone.

"Björn Höcke jest nazistą" - hasło na plakacie kontrdemonstrantów podczas imprezy AfD "Przyszłość dla Niemiec" Zdjęcie: Bodo Schackow/dpa/picture alliance

„Potencjał prawicowego ekstremizmu”

Urząd Ochrony Konstytucji podkreśla, że ze względu na „wewnętrzną heterogeniczność, która nadal utrzymuje się w łonie AfD”, nie wszyscy członkowie tej partii mogą być uznani za zwolenników nurtów ekstremistycznych. Niemiecki kontrwywiad uważa, że 10 200 członków AfD i jej młodzieżówki („Junge Alternative”) można przypisać do tych nurtów. W sumie partia AfD liczy obecnie prawie 29 tys. członków.

„Junge Alternative” została w kwietniu tego roku uznana przez Urząd Ochrony Konstytucji za „jednoznacznie prawicową partię ekstremistyczną”. Po pilnym wniosku AfD do Sądu Administracyjnego w Kolonii, ta ocena została zawieszona. Zrobiono to „z szacunku wobec sądu” w ramach zwykłej procedury prawnej.

Dokonując tej oceny, Urząd Ochrony Konstytucji kierował się oświadczeniami „czołowych funkcjonariuszy AfD”, zgodnie z którymi jedna trzecia do 40 procent członków AfD należy do prawicowo-ekstremistycznego skrzydła, obecnie oficjalnie rozwiązanego ugrupowania w partii, które przypisuje się liderowi AfD z Turyngii Bjoernowi Hoecke.

W 2021 roku Urząd Ochrony Konstytucji zdefiniował nowy obszar zjawiska „podważanie legitymizacji państwa ważne z punktu widzenia konstytucji”. Decyzja o ustanowieniu tej nowej kategorii była wówczas również konsekwencją działań radykalnych przeciwników działań państwa przeciwko pandemii koronawirusa. Teraz Urząd Ochrony Konstytucji po raz pierwszy przedstawia dane liczbowe na ten temat. Niemiecki kontrwywiad cywilny widzi tutaj potencjał około 1400 osób w całym kraju. Około 280 osób z tej grupy uznano za skłonnych do użycia przemocy.

Berlin: starcie policji z lewicowymi ekstremistami Zdjęcie: Dennis Lloyd Brätsch/TeleNewsNetwork/picture alliance

Potencjał lewicowych ekstremistów także wzrasta

Według Urzędu Ochrony Konstytucji, potencjalna liczba lewicowych ekstremistów wzrosła w ubiegłym roku o 5,2 procent do 36 500 osób. Więcej niż co czwarty lewicowy ekstremista jest uważany za zorientowanego na przemoc. Wśród około 40 tys. prawicowych ekstremistów, odsetek tych zorientowanych na przemoc – szacuje się, że jest ich 14 tys. – jest jeszcze nieco wyższy.

Liczba przypadków szpiegostwa wzrosła nie tylko w wyniku rosyjskiej wojny napastniczej na Ukrainie. Prokurator federalny wszczął 28 postępowań przygotowawczych w 2022 roku, po 25 postępowaniach w roku poprzednim. Były one skierowane między innymi przeciwko podejrzanym o współpracę z rosyjskimi, tureckimi i marokańskimi służbami wywiadowczymi.

Raport zawiera także pilne ostrzeżenie dotyczące Chin. Urząd Ochrony Konstytucji uważa obecnie Republikę Ludową za „największe zagrożenie pod względem szpiegostwa gospodarczego i naukowego, a także bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Niemczech”.

(DPA/jak)

