Kontrole granicy Niemiec na dłużej? „Widzimy efekty”

Tysiące zatrzymanych na granicy migrantów, kilkuset aresztowanych przemytników ludzi i sprawców innych przestępstw – to dotychczasowy policyjny bilans wprowadzonych 16 października tymczasowych stacjonarnych kontroli na granicach Niemiec z Polską, Czechami i Szwajcarią. Według władz przygranicznych niemieckich landów od czasu obowiązywania kontroli liczba nowych wniosków o azyl w tych regionach znacząco spadła, co ma świadczyć o skuteczności podjętych działań. Wiele wskazuje na to, że niemieckie kontrole, które mocno skomplikowały życie mieszkańców przygranicznych miast i miejscowości, również w Polsce, zostaną przez dłuższy czas.

– Zakładam, że kontrole graniczne z pewnością potrwają dłużej niż sześć miesięcy – ocenił minister spraw wewnętrznych Saksonii Armin Schuster, odpowiadając na pytanie DW.

Jego zdaniem minionych kilka tygodni pokazało, że stacjonarne kontrole graniczne okazały się „sukcesem”. – Liczby (migrantów- red.) znacząco spadają. To dobry trend i bardzo mnie to cieszy – dodał polityk.

Według niego drastycznie zmniejszyła się także liczba przypadków niebezpiecznych pościgów za przemytnikami ludzi po niemieckiej stronie granicy, jak również liczba zatrzymywanych migrantów.

– Wcześniej mieszkańcy napotykali małe grupy młodych mężczyzn z Syrii i Afganistanu błąkających się po okolicy i zdezorientowanych. Osłabiło to poczucie bezpieczeństwa – wskazał Schuster.

Minister spraw wewnętrznych Saksonii Armin Schuster Zdjęcie: picture-alliance/dpa/B. Pedersen

Lepiej w ośrodkach dla uchodźców

Z danych udostępnionych DW przez saksońskie MSW wynika, że jeszcze we wrześniu oraz w pierwszej połowie października br. do ośrodków recepcyjnych w tym regionie przybywało średnio 800-900 osób, które występowały o azyl w Niemczech. Tymczasem w tygodniu od 13 do 19 listopada było to zaledwie 299 osób, z których 81 stanowili obywatele Ukrainy.

Także Brandenburgia sygnalizuje, że w ostatnim czasie sytuacja w przejściowych ośrodkach recepcyjnych dla uchodźców w tym regionie znacznie się poprawiła. W październiku do ośrodków tych w Brandenburgii przyjęto 1846 osób, z których niewiele ponad połowa to osoby zatrzymane przez policję federalną po nielegalnym przekroczeniu granicy. W poprzednim miesiącu zarejestrowano zaś 2438 osób, z których 1755 zostało zatrzymanych na granicy – przekazało DW Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Brandenburgii.

Wskazało też, że po 4 października, gdy Polska i Czechy wprowadziły kontrole na granicach ze Słowacją „liczba nielegalnych wjazdów w Brandenburgii spadła ze średnio 60 dziennie do 36 dziennie”. „Po wprowadzeniu niemieckich kontroli granicznych w dniu 16 października, liczba nielegalnych wjazdów ponownie spadła do średnio 26 dziennie” – poinformowano.

W ocenie szefa MSW Brandenburgii Michaela Stuebgena kontrole odstraszają przemytników ludzi. Jego zdaniem będą potrzebne, dopóki „europejskie środki przeciwko niekontrolowanej migracji nie będą skuteczne”.

Policyjna kontrola w pobliżu granicy z Polską w Brandenburgii Zdjęcie: Patrick Pleul/dpa/picture alliance

Przestępcy wpadają podczas kontroli

14 listopada Berlin poinformował o przedłużeniu tymczasowych kontroli na granicach o kolejne 20 dni. Nie jest wykluczone, że w następnym kroku Niemcy wystąpią o przedłużenie na sześć miesięcy, jak to jest od kilku lat w przypadku granicy niemiecko-austriackiej.

W ubiegły piątek (17.11.2023) niemiecka policja federalna podała bilans kontroli granicznych. Od 16 października do 16 listopada na granicach z Polską, Czechami, Szwajcarią i Austrią odnotowano w sumie ponad 11 tysięcy przypadków nielegalnego wjazdu do Niemiec, z czego 4790 osób zostało zawróconych bądź deportowanych. Na tych czterech odcinkach granicznych zatrzymano 266 przemytników ludzi – podano w komunikacie.

Przy okazji policja zatrzymuje podczas kontroli granicznych sprawców przestępstw i wykroczeń, odzyskuje skradzione mienie oraz zapobiega przemytowi np. środków odurzających czy materiałów pirotechnicznych. W ciągu miesiąca udało się zidentyfikować 3528 poszukiwanych osób i wykonać 670 zaległych nakazów aresztowania. Odnaleziono 394 przedmioty zgłoszone jako skradzione, w tym paszporty czy pojazdy. Zatrzymano też m.in. 329 przemytników narkotyków.

Komentując te dane, przewodniczący Federalnego Związku Policji Federalnej Heiko Teggatz porównał wprowadzenie kontroli granicznych do „zapalenia światła”, dzięki któremu widać skalę problemu. „Te liczby dają wyobrażenie o tym, co naprawdę dzieje się na naszych granicach” – powiedział gazecie „Bild”.

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>