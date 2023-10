Kontrole na granicy z Polską. Pierwszy bilans MSW Niemiec

Kilka dni po rozpoczęciu stacjonarnych kontroli na granicach z Polską, Czechami i Szwajcarią, niemiecka minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser dokonała pozytywnego bilansu. Jak powiedziała w wywiadzie z gazetą „Bild am Sonntag”, kontrole mają chronić ludzi, „którzy są przemycani przez granice w sposób zagrażający życiu, stłoczeni, bez wody i prawie bez tlenu”. Podkreśliła, że dzięki kontrolom ścigani są „pozbawieni skrupułów sprawcy”, dla których życie ludzkie się nie liczy, tylko liczy się zysk.

Według informacji „Bild am Sonntag” od rozpoczęcia kontroli w poniedziałek wieczorem (16.10.2023) do czwartku policja federalna zatrzymała około 2500 osób nielegalnie przekraczających granicę z Niemcami. Kontrole doprowadziły do wzrostu liczby zatrzymanych przemytników ludzi – w ciągu kilku dni zatrzymano już 61 przemytników.

Policja: liczba odesłanych nie wzrosła

Związek zawodowy niemieckich policjantów GdP jest bardziej zdystansowany w ocenie kontroli granicznych. Według przewodniczącego związku Andreasa Rosskopfa nie odnotowuje się spadku przepływu migracji. Również „liczba osób odesłanych prawie nie wzrosła” – powiedział. Dodał, że przemytnicy omijają punkty kontrolne i istnieje pilna potrzeba dostosowania kontroli granicznych do sytuacji, a tym samym uczynienia ich nieprzewidywalnymi dla przemytników.

W związku ze znacznym wzrostem liczby uchodźców przyjeżdżających nielegalnie do Niemiec szefowa niemieckiego MSW Nancy Faeser powiadomiła Komisję Europejską o stacjonarnych kontrolach na granicy z Polską, Czechami i Szwajcarią. Od tego czasu odpowiedzialna za ochronę granic policja federalna intensywniej i liczniej kontroluje granice Niemiec. Saksonia, Brandenburgia i Meklemburgia-Pomorze Przednie zgłaszają bardziej intensywne kontrole na drogach, bezpośrednio na przejściach granicznych i w ruchu kolejowym. Jak informuje przewodniczący związku policjantów GdP, „na granicę została odesłana większa liczba policjantek i policjantów”.

Scholz: „Musimy deportować więcej i szybciej”

Najnowsze wydanie magazynu „Der Spiegel” zawiera wywiad z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem, w którym opisuje on bardziej restrykcyjną linię swojego rządu w kwestii migracji. Jak zaznacza Scholz, Niemcy potrzebują zagranicznych pracowników i uchodźcy mają również prawo do azylu, ale „kto nie należy do jednej, ani do drugiej grupy, nie może u nas zostać”. „Dlatego ograniczamy nielegalną migrację – przyjeżdża zbyt wielu” – mówi.

Jako narzędzie Scholz wymienił „cały pakiet środków”, w tym ochronę zewnętrznych granic Europy i zaostrzenie kontroli granicznych. Do środków tych należy także uzgodniony w UE mechanizm solidarnościowy w relokacji uchodźców, który – jak wyraził nadzieję – zostanie poparty przez Parlament Europejski. Ważnym środkiem są także deportacje: „Musimy deportować więcej i szybciej” – podkreślił.

CDU/CSU: potrzebny pakt ws. migracji

Opozycyjna chadecja domaga się szybszych decyzji rządu dotyczących migracji. Odpowiednie żądania wysunęli przewodniczący CDU – Friedrich Merz i bawarskiej CSU – Markus Soeder podczas sobotniego kongresu chadeckiej młodzieżówki Junge Union w Brunszwiku. – Jeszcze w tym roku musimy podjąć decyzje, aby po zimie zatrzymać niekontrolowaną i nieuregulowaną nielegalną migrację do Republiki Federalnej Niemiec – powiedział Merz.

Lider opozycji przypomniał, że kanclerz zaoferował krajom związkowym i „demokratycznej opozycji” „pakt dla Niemiec”, aby przyspieszyć reformy, w tym ograniczenie nielegalnej migracji. Merz podkreślił, że jest gotowy zawrzeć taki pakt, ale „jedyne, co się do tej pory wydarzyło, to bardzo dobra kolacja w zeszły piątek i nic poza tym” – skrytykował.

Olaf Scholz zaprosił w piątek wieczorem (20.10.2023) Merza oraz premiera Hesji Borisa Rheina (z CDU) i premiera Dolnej Saksonii Stephana Weila (z SPD) na rozmowy poświęcone migracji.

Merz zaproponował kanclerzowi pracę w małej grupie negocjacyjnej nad sposobami ograniczenia nielegalnej migracji. W liście do Scholza datowanym na piątek Merz proponuje Scholzowi (również w imieniu przewodniczącego grupy krajowej CSU w Bundestagu, Alexandra Dobrindta) utworzenie małej grupy negocjacyjnej złożonej z przedstawicieli rządu i klubu poselskiego chadecji.

Z kolei szef CSU i premier Bawarii Markus Soeder uważa, że stacjonarne kontrole graniczne to za mało. W Bawarii od pięciu lat istnieje policja graniczna i takiego modelu Soeder domaga się dla całych Niemiec. – Potrzebujemy takiej policji granicznej na granicach w całych Niemczech, nie tylko w Bawarii – powiedział Soeder.

