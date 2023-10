Kontrole graniczne. Niemcy zawracają migrantów do Polski

Przywrócenie stacjonarnych kontroli na granicy z Polską pozwala niemieckiej policji zawracać migrantów, którzy nie mają dokumentów uprawniających na wjazd do Niemiec i nie poproszą o azyl. Według policyjnego komunikatu w nocy z wtorku na środę (24-25 października) na moście, łączącym Słubice z Frankfurtem nad Odrą zatrzymano pięcioosobową turecką rodzinę – z dwojgiem dzieci w wieku dwóch i siedmiu lat. Towarzyszył jej 51-letni obywatel Gruzji, przypuszczalnie przemytnik ludzi, który w trakcie kontroli uciekł w kierunku Polski, ale zgubił paszport. Turecka rodzina nie miała dokumentów, uprawniających do legalnego wjazdu do Niemiec, dlatego – jak podano – została zawrócona z powrotem do Polski.

Podobny los spotkał 14 obywateli Iranu, zatrzymanych w Manschnow we wtorek po południu. Z kolei grupa 21 osób, w tym co najmniej czterech Syryjczyków, zatrzymana wcześniej w miejscowości Forst przy granicy z Polską, została przekazana do ośrodka recepcyjnego dla uchodźców w Brandenburgii, ponieważ wyrazili oni zamiar wystąpienia o międzynarodową ochronę – podała niemiecka policja.

Apel o długoterminowe kontrole

W środę szefowa MSW Niemiec Nancy Faeser poinformowała, że wprowadzone 16 października stacjonarne kontrole na granicy polsko-niemieckiej zostaną przedłużone o kolejne 20 dni. Celem jest przeciwdziałanie nielegalnej migracji i przemytowi ludzi, który nasilił się drastycznie w ostatnich miesiącach. Zdaniem niektórych w obliczu napiętej sytuacji migracyjnej przedłużenie kontroli tylko o trzy tygodnie to za mało. – Kontrole mają być przedłużane małymi kroczkami, a najpóźniej w grudniu minister Faeser najwyraźniej zamierza je znieść – powiedział agencji DPA minister spraw wewnętrznych landu Brandenburgia Michael Stuebgen. Jego zdaniem takie działania będą bezskuteczne. – Potrzebujemy możliwości przeprowadzania kontroli granicznej tak długo, jak nie zadziałają europejskie środki mające na celu ograniczenie migracji – dodał.

Minister spraw wewnętrznych Brandenburgii Michael Stuebgen z policjantami przy granicy polsko-niemieckiej Zdjęcie: Patrick Pleul/picture alliance/dpa

– Niezdecydowanie federalnej minister spraw wewnętrznej to fatalny sygnał dla gangów przemytniczych, że muszą poczekać jeszcze tylko kilka tygodni, a potem wszystko będzie szło dalej bez przeszkód – powiedział brandenburski polityk.

Policja przeciążona

Jak podaje DPA, od czasu wprowadzenia kontroli na granicy z Polską policja zatrzymała dużą liczbę migrantów, którzy nielegalne dostali się do Niemiec. Tylko w ostatni weekend było to 225 osób.

Przeciwko długoterminowym kontrolom granicznym wypowiedział się szef policyjnego związku zawodowego GdP w regionie Lars Wendland. We wtorkowej rozmowie z radiem RBB stwierdził, że policja „przekroczyła już swoje możliwości”. – Do przeprowadzania kontroli granicznych zaangażowano już personel z całych Niemiec. Uważam, że nie możemy tego utrzymywać zbyt długo – ocenił.

Krytyczny jest także burmistrz Frankfurtu nad Odrą René Wilke. Jego zdaniem kontrole nie przyczyniają się do ograniczenia liczby uchodźców, przybywających do Niemiec, a koszty „czysto symbolicznych” działań ponoszą mieszkańcy i pracownicy w regionie przygranicznym.