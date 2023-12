Konsumpcja szampana. Ile piją Niemcy

38 kieliszków lub pięć butelek szampana lub prosecco – tyle w 2022 roku wypił średnio mieszkaniec Niemiec. Łącznie u ubiegłym roku sprzedano w Niemczech około 268 milionów litrów musujących trunków, co podał we wtorek (19.12.23) Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden. W przeliczeniu na wszystkie osoby mieszkające w Niemczech w wieku powyżej 16 lat oznacza to średnie spożycie na mieszkańca równe 38 kieliszkom, po 0,1 litra każdy.

Oznacza to, że konsumpcja szampana w Niemczech ogólnie nieznacznie wzrosła w porównaniu z 2021 rokiem, ale statystycy zwrócili uwagę na fakt, że dwa lata temu – z powodu pandemii koronawirusa – uroczystości i imprezy odbywały się tylko w ograniczonym zakresie.

W 2012 Niemcy pili więcej szampana

Jeśli spojrzeć na te dane na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat to konsumpcja szampana była mniejsza, bo na przykład w 2012 roku wynosiła na mieszkańca średnio 6,6 butelki.

Federalny Urząd Statystyczny analizuje statystyki podatkowe dotyczące np. szampana, ponieważ podatek od win musujących, który został wprowadzony ponad 100 lat temu w celu finansowania marynarki wojennej Cesarstwa Niemieckiego, jest nadal pobierany. W 2022 roku rząd Niemiec uzyskał podobno około 352 mln euro z podatku od win musujących, co stanowiło 0,04 procent całkowitych wpływów z podatków na poziomie federalnym, landowym i gminnym.

(AFP/gwo)

