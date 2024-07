Koniec z faksami: Bundestag wyłącza urządzenia

Choć trudno w to uwierzyć, w Niemczech są miejsca, gdzie wciąż używa się faksów. W Bundestagu w końcu postanowiono z tym zerwać.

Od początku tego miesiąca w Bundestagu nie ma już faksów; jego administracja postarała się o to, żeby wszystkie czynności, do których wcześniej ich używano, mogły być teraz realizowane całkowicie cyfrowo. Taką informację przekazało biuro prasowe Bundestagu w odpowiedzi na zapytanie Niemieckiej Agencji Prasowej.

W listopadzie ubiegłego roku Komisja Budżetowa Bundestagu wezwała jego administrację, aby najpóźniej do 30 czerwca 2024 roku wyłączyła wszystkie faksy w należących do niej obiektach. Niektóre z wciąż znajdujących się tam urządzeń mają zostać odebrane przez pracowników z magazynu IT w ciągu najbliższych kilku dni.

Ostatni z wielkich

Bundestag będzie jednak nadal posiadał numer faksu, pod którym nadal będzie można się z nim skontaktować, na przykład w przypadku zapytań od obywateli. Wiadomości zostaną następnie odpowiednio zdigitalizowane.

– To posunięcie było już od dawna konieczne. Nowoczesny Bundestag musi konsekwentnie kontynuować proces cyfryzacji komunikacji – powiedział sekretarz parlamentarny klubu poselskiego partii FDP w Bundestagu Torsten Herbst. Jak dodał: „W ostatnich latach odwiedzający Bundetsag wielokrotnie zastanawiali się, dlaczego przed salami posiedzeń komisji parlamentarnych wciąż znajdują się faksy”.

(DPA/jak)

Lubisz nasze artykuły? Zostań naszym fanem na Facebooku! >>