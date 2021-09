Koniec sporu UE z AstraZeneką

Ugoda, którą zawarły obie strony, gwarantuje dostarczenie 200 milionów dawek szczepionki do marca 2022 roku. – Chociaż w tym tygodniu możemy mówić o kamieniu milowym, jakim jest pełne zaszczepienie 70 procent dorosłej populacji UE, istnieją duże rozbieżności między liczbą zaszczepionych osób w poszczególnych krajach członkowskich, a stała dostępność szczepionek, w tym preparatu AstraZeneca, ma nadal kluczowe znaczenie – powiedziała komisarz ds. zdrowia Stella Kyriakides.

Jest porozumienie

Komisja Europejska podjęła kroki prawne przeciwko firmie AstraZeneca pod koniec kwietnia br. Brytyjsko-szwedzki producent w ostatnich miesiącach zmniejszał dostawy szczepionki przeciw COVID-19 do Unii Europejskiej. Pierwsza rozprawa sądowa została pierwotnie zaplanowana na koniec września.

Wiceprezes firmy Ruud Dobber zaznaczył: - Udało nam się osiągnąć wspólne porozumienie, które pozwala nam współpracować i wspólnie z Komisją Europejską przyczynić się do przezwyciężenia pandemii - oświadczył. Koncern zamierza ściśle współpracować z KE aby wesprzeć sojusz na rzecz szczepień Covax.

AstraZeneca zaznacza, że 2/3 spośród ponad miliarda dawek szczepionek trafiło do ubogich krajów

Według informacji podawanych przez koncern AstraZeneca, firma zobowiązała się do dostarczenia 60 milionów dawek szczepionki do końca trzeciego kwartału 2021 roku i 75 milionów dawek do końca czwartego kwartału.

Harmonogramy dostaw i zniżki

Ponadto w pierwszym kwartale 2022 roku ma dostarczyć 65 milionów dawek. Koncern zapewnił, że „państwa członkowskie będą otrzymywać regularne harmonogramy dostaw, a w przypadku opóźnień w dostawie wprowadzone zostaną zniżki”. Jak podaje koncern, wraz ze swoimi partnerami udostępnił ponad 170 krajom około 1,1 miliarda dawek szczepionki. Około dwie trzecie z nich miało trafić do uboższych krajów.

(DPA/gwo)