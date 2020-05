Koniec sporu o dzwon ze swastyką z Dolnej Saksonii

Wokół dzwonu kościoła ewangelickiego w niewielkiej miejscowości Schweringen w Dolnej Saksonii zrobiło się głośno jesienią 2017 roku. Okazało się, że na ważącym 1800 kg spiżowym dzwonie z 1934 r. nabita jest duża 35 na 35 cm swastyka oraz wyryta inskrypcja: „niech pomoże pokonywać niezgodę”. Po tym, jak w marcu 2018 rada parafialna sprzeciwiała się wymianie dzwonu na nowy, nieznani sprawcy chcąc zażegnać spór, usunęli szlifierką swastykę i napis. Ostatecznie dzwon zdjęto i władze parafii oraz landowego Kościoła ewangelickiego z Hanoweru postanowiły rozpisać konkurs na artystyczne przeprojektowanie historycznego obiektu. Zajęli się tym dwaj artyści z Norymbergii: Hannes Arnold i Klaus-Dieter Eichler.

W nowym wydaniu

W niedzielę w Zielone Świątki dzwon wrócił ponownie do Schweringen. W miejscu, gdzie wcześniej widniała swastyka i napis z okresu III Rzeszy naniesiony został cytat z ewangelii Mateusza. Biskup landowa Kościoła ewangelickiego Petra Bahr poświęcając dzwon powiedziała: "Teraz jest jasność co do jego historii. Artystyczne przeprojektowanie nic z niej nie ukrywa, wzywa do pojednania i jednocześnie kieruje uwagę w przyszłość". Artyści zamontowali pod wieżą kościoła również pomnik, który przypomina odwiedzającym historię dzwonu. Władze kościelne wydały na ten projekt 30 tys. euro.

„Dzwonów ojczyźnianych” (Vaterlandsglocke) z okresu III Rzeszy jest w Niemczech więcej. W 2017 r. gazety informowały o dzwonie w Faßberg koło Celle. Dzwon zastąpiono już nowym. Głośno było też o dzwonie w Herxheim am Berg w Nadrenii –Palatynacie, gdzie odkryto tymczasem kolejne cztery dzwony ze swastyką w kościołach ewangelickich. Do tego dwa w Berlinie i jeden w Kraju Saary.

(EPD/jar)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na facebooku! >>