Koniec podróży do wraku Titanica. Przynajmniej na razie

Po tragicznej wyprawie do wraku Titanica, w której zginęło pięciu mężczyzn, na razie prywatne wycieczki w to miejsce nie będą możliwe.

Firma, do której należy rozbita podwodna łódź Titan, poinformowała, że kończy swoją działalność. „Oceangate zakończyła wszelką działalność naukową i komercyjną” – można przeczytać na stronie internetowej firmy.

Wypadek Titana trzymał w ubiegłym miesiącu świat w napięciu. Łódź podwodna o długości około 6,5 metra wyruszyła na północnym Atlantyku w kierunku wraku Titanica z pięcioma pasażerami na pokładzie. Po niecałych dwóch godzinach kontakt z załogą został utracony.

Nastąpiła gorączkowa operacja poszukiwawcza z udziałem samolotów, statków i robotów nurk”wych. Po czterech dniach poszukiwań robot w końcu znalazł szczątki Titana na głębokości 3800 metrów na dnie morskim – w pobliżu wraku Titanica. Według amerykańskiej straży przybrzeżnej, łódź podwodna implodowała pod ogromnym ciśnieniem wody. Dokładna przyczyna wypadku jest wciąż niejasna. Wszystkie osoby znajdujące się na pokładzie zginęły.

Tragedia 111 lat po katastrofie

Wśród osób, które straciły życie był szef firmy „Oceangate Expeditions” Stockton Rush, który założył ją w 2009 roku. W związku z wypadkiem pojawiło się wiele pytań dotyczących standardów bezpieczeństwa firmy.

Łódź podwodna implodowała pod ogromnym ciśnieniem wody Zdjęcie: OceanGate Expeditions/Xinhua/picture alliance

Zatonięcie Titanica w 1912 roku przeszło do historii jako jedna z największych katastrof morskich. Podczas swojej dziewiczej podróży z Anglii do Nowego Jorku statek pasażerski uderzył w górę lodową i zatonął. W wypadku zginęło ponad 1500 osób.Wrak Titanica został odnaleziony na dnie morza w 1985 roku. Od tego czasu eksperci i turyści wciąż wyruszają w to miejsce. Najsłynniejszym uczestnikiem ekspedycji był hollywoodzki reżyser filmu „Titanic” James Cameron.

(DPA, AFP/ gwo)