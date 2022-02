Koniec impasu. Amy Gutmann ambasadorką USA w Niemczech

Stanowisko ambasadora USA w Niemczech jest nieobsadzone od odejścia w czerwcu 2020 r. mianowanego przez ówczesnego prezydenta Donalda Trumpa Richarda Grenella. Teraz Senat w Waszyngtonie dał zielone światło dla nominacji przez prezydenta Joe Bidena Amy Gutmann.

Biden już w lipcu ubiegłego roku wybrał na przyszłą ambasadorkę znaną politololożkę, która kieruje elitarnym Uniwersytetem Pensylwanii w Filadelfii. Jednak zamiast szybkiej przeprowadzki do Berlina nastąpił impas.

Spór o Nord Stream 2

Opozycyjni Republikanie w Senacie przez wiele miesięcy blokowali zatwierdzenie Gutmann. Powodem był głównie spór o gazociąg Nord Stream 2, który ma dostarczać rosyjski gaz do Niemiec. Biden jest wprawdzie przeciwnikiem gazociągu, który ponownie znalazł się w centrum uwagi w związku z kryzysem na Ukrainie. Jednak – jak twierdzi – nie chce on poprzez nałożenie sankcji nadwyrężać relacji z sojusznikiem – Niemcami, które zostały zachwiane za rządów Donalda Trumpa.

72-letnia Amy Gutmann będzie pierwszą kobietą na stanowisku ambasadora Stanów Zjednoczonych w Niemczech. Oficjalnej akredytacji udzieli jej prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier.

Niemiecko-żydowskie korzenie

Dla Gutmann wyjazd do Niemiec jest w pewnym sensie powrotem do korzeni. Jej żydowski ojciec, pochodzący z Feuchtwangen w Bawarii, uciekł w 1934 r. z rodziną z nazistowskich Niemiec do Indii. Później przesiedlił się do USA, gdzie w listopadzie 1949 r. w Nowym Jorku urodziła się Amy Gutmann.

Gutmann studiowała na Harvardzie i w London School of Economics, a potem zrobiła karierę naukową. Przez trzy dekady wykładała na elitarnym Princeton University, zanim w 2004 r. została rektorką Uniwersytetu Pensylwanii, który podobnie jak Harvard i Princeton należy do najbardziej prestiżowych uczelni w północno-wschodniej części USA.

W pracy naukowej profesor Gutmann zajmuje się teorią demokracji, polityką tożsamości, etyką polityczną, edukacją i opieką zdrowotną. W 2009 r. ówczesny prezydent USA Barack Obama mianował ją przewodniczącą komisji bioetycznej. W 2018 r. magazyn „Fortune” uznał ją za jedną z „50 największych przewodnich osobowości na świecie”.

(AFP, DPA, RTR/dom)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>