Koniec ery Seehofera w CSU. Soeder pokieruje partią

Już od miesięcy wiadomo było, że następcą Horsta Seehofera ma zostać premier Bawarii, Markus Soeder. I tak się stało. W sobotę (19.01.2019) delegaci na kongres CSU w Monachium wybrali 51-letniego Soedera oficjalnie na nowego przewodniczącego partii. Głosowało na niego 87,4 proc. delegowanych – więcej niż na Seehofera w 2017 roku.

Marcus Soeder, który już wcześniej zastąpił Seehofera na stanowisku premiera Bawarii, był jedynym kandydatem na szefa partii.

69-letni Seehofer kierował Unią Chrześcijańsko-Społeczną przez ponad dziesięć lat. Przez dekadę (do 2018 r.) był także premierem Bawarii. Teraz pozostanie jedynie ministrem spraw wewnętrznych w rządzie Angeli Merkel.

Otwarci na imigrantów

Jak zapowiedział nowy szef CSU, bawarscy chadecy chcą bardziej zabiegać o imigrantów z niemieckim paszportem. – Bawarczykiem nie staje się przez urodzenie, tylko przez nastawienie i przekonanie – powiedział Soeder na monachijskim kongresie. CSU musi też zadbać o swoich wyborców w dużych miastach, gdzie w poprzednich wyborach straciła sporo głosów na rzecz Zielonych.

Nowy rozdział współpracy

Soeder podkreślił ponadto w swoim przemówieniu, że CSU i jej siostrzana partia CDU muszą przemawiać jednym głosem i wspólnie dążyć do celu. – Musimy rozpocząć nowy rozdział współpracy – apelował Soeder do 850 delegatów, dodając, że chodzi o „podkreślanie tego co łączy, a nie tego, co dzieli”.

Były przewodniczący CSU i jego następca należą do największych krytyków polityki uchodźczej Angeli Merkel. Po rezygnacji Merkel z szefostwa w partii bawarscy chadecy mają nadzieję na lepszą współpracę z jej następczynią.

Razem rozwiązywać problemy

Taką wolę podkreśliła też przewodnicząca CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, która przemawiała na kongresie bawarskich chadeków. Ostrzegła, że jeżeli siostrzanym partiom „nie uda się wspólnie rozwiązać wielkiego problemu”, źle na tym wyjdą zarówno CDU, jak i CSU. Chadecy muszą pojmować siebie jako jedną polityczną rodzinę – mówiła, wskazując, że obie partie chadeckie są „ostatnimi partami ludowymi w Niemczech”.

Wspólnie, a nie przeciwko sobie - nowe tony we współpracy CDU i CSU

Odnosząc się do zapowiedzi Soedera, że bawarska chadecka otworzy się bardziej na imigrantów, Kramp-Karrenbauer zaproponowała pomoc i pochodzące od innych krajów związkowych przydatne wskazówki dotyczące integracji „nowych obywateli”.

Silna Unia Europejska

Nowy przewodniczący CSU opowiedział się także za wzmocnieniem UE oraz „walką z nacjonalistami i populistami", których celem jest podzielenie Europy.

Ostro zaatakował AfD, która mówi o wystąpieniu Niemiec z UE. Razem z CDU bawarscy chadecy będą walczyć o dobry wynik w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego – zapowiedział Markus Soeder. Celem partii będzie wzmocnienie pozycji wiceprzewodniczącego CSU Manfreda Webera jako czołowego kandydata Europejskiej Partii Ludowej na stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej.

(dpa,rtr/dom)