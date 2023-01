Już niepotrzebne

Od listopada 2022 roku nie ma już możliwości płacenia monetami, a z końcem stycznia 2023 Telekom zrezygnuje również z możliwości dokonywania opłat kartą telefoniczną. To, co przed laty zapewne doprowadziłoby do burzliwych protestów, w czasach telefonów komórkowych przyjmowane jest do wiadomości najczęściej obojętnie.