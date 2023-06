Rammstein w Monachium: wniosek o zwiększenie bezpieczeństwa

Powodem złożenia wniosku są publicznie wysunięte oskarżenia pod adresem wokalisty zespołu Rammstein Tilla Lindemanna. Jak poinformowała w poniedziałek 5 czerwca frakcja Zielonych w Monachium, wniosek zakłada m.in. stworzenie większej liczby tak zwanych bezpiecznych miejsc na koncertach. Również z przyczyn bezpieczeństwa brany jest pod uwagę zakaz tzw. Row Zero - fanowskiego pierwszego rzędu znajdującego się tuż przed zabezpieczeniem na scenie.

Podczas koncertów Rammstein często kobiety tańczą bezpośrednio przy krawędzi sceny w tym wydzielonym obszarze. Wniosek jest popierany przez frakcje Zielonych, Lewicę oraz ekologiczną partię ÖDP.

Według informacji udostępnionych przez frakcję Zielonych decyzję o głosowaniu nad wnioskiem podejmują władze miasta. Następne posiedzenie pełnego składu rady miejskiej odbędzie się 28 czerwca.

Rammstein występuje już w najbliższą środę i czwartek (7-8 czerwca) oraz w sobotę i niedzielę (10-11 czerwca) w Monachium.

Krytyka pod adresem wokalisty

Obecnie zespół spotyka się z rosnącą krytyką dotyczącą postępowania frontmanna Tilla Lindemanna wobec kobiet. W mediach pojawiają się relacje kobiet opisujących proceder rekrutowania młodych fanek, które miały potem brać udział w zakulisowych imprezach z muzykami zespołu. Dwie kobiety twiedzą, że podczas takich imprez zostały doprowadzone do czynności seksulanych, choć nie wyraziły na to zgody.

Zespół zaprzecza. „W wyniku ostatnich publikacji pojawiły się irytacja i pytania ze strony opinii publicznej, a zwłaszcza naszych fanów” – napisał Rammstein w zeszłą sobotę na Instagramie. „Zarzuty bardzo nas dotknęły i traktujemy je wyjątkowo poważnie.Ważne jest dla nas, aby fani czuli się bezpieczni - przed i za sceną. Potępiamy wszelkie formy nadużycia i prosimy was: nie bierzcie udziału w żadnych publicznych uprzedzeniach wobec tych, którzy postawili zarzuty. Mają prawo do swojego punktu widzenia – dodał zespół. Jednocześnie podkreśla: „My, jako zespół, mamy również prawo do tego - a mianowicie, nie być przedwcześnie potępiani”.

(DPA/jar)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>