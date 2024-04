KE wszczyna postępowanie przeciwko Facebookowi

Komisja Europejska wszczęła postępowanie przeciwko grupie Meta na Facebooku i Instagramie w związku z podejrzeniem naruszenia prawa UE. Komisja ogłosiła w Brukseli, że bada między innymi, czy amerykańska firma przestrzegała europejskich przepisów dotyczących reklam politycznych. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała, że jej organ podjął kroki mające na celu ochronę obywateli europejskich przed ukierunkowaną dezinformacją i manipulacją ze strony państw trzecich. – Jeśli podejrzewamy naruszenie zasad, działamy. Ma to zastosowanie przez cały czas, ale szczególnie w czasie demokratycznych wyborów – powiedziała von der Leyen, dodając, że domniemane naruszenia obejmują niewystarczające zwalczanie przez Metę rozprzestrzeniania się wprowadzających w błąd reklam i kampanii dezinformacyjnych w UE.

Co więcej, Komisja podejrzewa, że na przykład możliwość składania przez użytkowników skarg dotyczących treści na platformach nie spełnia wymogów prawa europejskiego. Co więcej, Meta nie zapewnia badaczom wystarczającego dostępu do danych.

Ustawa o usługach cyfrowych ustanawia surowe zasady

Nowe prawo UE wymaga od platform takich jak Facebook, X, Google i wielu innych, aby podejmowały szybsze i bardziej rygorystyczne niż dotychczas działania przeciwko nielegalnym treściom, takim jak mowa nienawiści w Internecie. Tak zwany DSA (Digital Services Act) ma również na celu ułatwienie użytkownikom zgłaszanie nielegalnych treści. Zasadniczo duże serwisy, takie jak Facebook i Instagram, muszą przestrzegać większej liczby przepisów niż małe, a Komisja podkreśla, że wszczęcie procedury jest jedynie badaniem podejrzenia; wstępna ocena organu nie stanowi jeszcze ostatecznego wyniku. Komisja będzie nadal gromadzić dowody, na przykład poprzez przesłuchania.

Obawy o wpływ na wybory europejskie

W październiku unijny komisarz ds. przemysłu Thierry Breton ostrzegł już Facebooka przed zbyt dużą ilością zmanipulowanych treści na platformie w związku z wyborami. Breton napisał, że chce być natychmiast poinformowany o szczegółach środków podjętych przez Facebooka w celu ograniczenia dezinformacji, również w odniesieniu do nadchodzących wyborów w UE. Wiele osób w UE spodziewa się, że Rosja chce wpłynąć na wynik wyborów. W ubiegłym tygodniu belgijska prezydencja w Radzie UE uruchomiła mechanizm reagowania kryzysowego społeczności międzynarodowej (IPCR), który ma ułatwić dialog na temat bieżących środków przeciwko rosyjskim wpływom.

Dochodzenia przeciwko X i TikTok

Postępowania przeciwko platformie internetowej TikTok i serwisowi krótkich wiadomości X (dawniej Twitter) są już w toku. TikTok jest badany pod kątem tego, czy chińska firma zagraża zdrowiu psychicznemu nieletnich za pomocą swojej wersji aplikacji TikTok Lite.

X otrzymał katalog pytań w związku ze doniesieniami dotyczącymi nielegalnych i wprowadzających w błąd postów na temat ataku islamistycznego Hamasu na Izrael, na które firma prawdopodobnie nie odpowiedziała w sposób satysfakcjonujący Komisję Europejską. Postępowanie przeciwko X zostało wszczęte w połowie grudnia.

