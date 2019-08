Komisja Europejska ostrzega przed dronami: mogą być bronią terrorystów

Komisja Europejska ostrzega, że gwałtowny postęp technologiczny może doprowadzić do opracowania takich modeli dronów, które posłużą do celów terrorystycznych.

„Drony mają coraz większe możliwości i są coraz inteligentniejsze, przez co stają się też coraz bardziej atrakcyjne nie tylko w użytkowaniu legalnym, ale też do realizacji wrogich planów”, powiedział unijny komisarz ds. bezpieczeństwa Julian King w rozmowie z „Welt am Sonntag” (wersja online ukazuje się w sobotę, werska drukowana – w niedzielę).

Komisja Europejska bacznie monitoruje „obecnie istniejące zagrożenie oraz to, jak będzie ono wyglądać w przyszłości”, dodał pochodzący z Wielkiej Brytanii komisarz: „Wspieramy kraje członkowskie, by tworzyły sieć wymiany informacji na ten temat oraz by w wymiarze międzynarodowym zwiększały zaangażowanie, a także by przekazywały środki finansowe na projekty mające służyć obronie przed dronami użytymi w złym celu”.

Unijny komisarz ds. bezpieczeństwa Julian King

Konkretne przykłady takiego zagrożenia pochodzą na przykład z Rosji. Podczas organizowanych tam w roku 2018 mistrzostw świata w piłce nożnej rosyjskie służby bezpieczeństwa wykryły plany zamachów terrorystycznych. Szef FSB ujawnił wówczas, że terroryści planowali zaatakowanie dronami zagranicznych kibiców. Namierzono wówczas siedem różnych grup snujących takie plany.

Ponadto, od dłuższego czasu drony są traktowane jako zagrożenie na lotniskach. „Ugrupowania terrorystyczne oraz działający samotnie wykazują ogromną determinację, by atakować cywilny ruch lotniczy”, poinformowało w marcu niemieckie MSW.

Policja federalna domagała się wówczas, by zdecydowanie zwalczać każdy przypadek niewłaściwego użycia dronu - czy do celów przestępczych czy rozrywkowych, powodujących zakłócenia. By zminimalizować zakłócenia w funkcjonowaniu lotnisk, zasady bezpieczeństwa dotyczące dronów zostały ujednolicone na terenie całej Europy. Mająca siedzibę w Kolonii Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) w czerwcu opublikowała ustalenia, które do czerwca przyszłego roku muszą zostać wprowadzone do ustawodawstwa krajów europejskich. Obok wymagań technicznych pismo zawiera standardy bezpiecznego funkcjonowania. Dron powinien być łatwy do zidentyfikowania, by „władze mogły go namierzyć, gdy będzie to konieczne”.

dpa / jak