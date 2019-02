Komisja Europejska nie zgodziła się na fuzję Siemensa i Alstoma

Nie dojdzie do realizacji projektu utworzenia "Airbusa na szynach". Komisja Europejska pokrzyżowała ambitne plany koncernu Siemensa i grupy Alstom. Jej zdaniem ich połączenie, które miało doprowadzić do powstania giganta na rynku kolejowym, ograniczyłoby konkurencję na europejskim rynku pociągów wielkiej prędkości. Już wcześniej Komisja Europejska wyraziła zastrzeżenia wobec tego przedsięwzięcia, jako mogącego przynieść w ostatecznym rachunku szkody także pasażerom. Unijna komisarz do spraw konkurencji Margrethe Vestager oświadczyła ponadto, że oba przedsiębiorstwa "nie rozproszyły w wystarczającym stopniu poważnych obaw KE dotyczących konkurencji".

Niemiecki koncern Siemensa i francuska grupa Alstom uzgodniły przed rokiem połączenie ich działów techniki kolejowej i utworzenie w ten sposób wielkiego europejskiego koncernu w tej branży. Koncern Siemensa miałby uzyskać w nim niewielką większość i stawić w ten sposób skuteczniej czoło wielkiemu, chińskiemu producentowi pociągów - firmie CRRC, która jest liderem na rynku światowym, ale w Europie nie odgrywa żadnej roli.

Francuski minister gospodarki Bruno Le Maire skrytykował decyzję KE. W wywiadzie dla stacji telewizyjnej France 2 uznał ją za "błąd". Słaba gospodarczo Europa służy "gospodarczym i przemysłowym interesom Chin", podkreślił. Bez planowanej fuzji Siemes i Alstom "nie będą miały na światowym rynku takiej pozycji ani siły jak ich chiński konkurent", dodał.

Podobnie jak uczyniła to wcześniej przewodnicząca CDU Annegret Kramp-Karrenbauer, minister Le Maire opowiedział się za zreformowaniem przepisów europejskiego prawa dotyczącego zasad konkurencji. Zwrócił przy tym uwagę na "przestarzałe uregulowania, które należy sformułować na nowo". Le Maire zapowiedział, że niemiecki minister gospodarki Peter Altmaier zgłosi wkrótce swoje propozycje w tej sprawie.

Rządy w Berlinie i Paryżu silnie zaangażowały się na rzecz połączenia działów kolejowych koncernu Siemensa i grupy Alstom. Minister Altmaier zaproponował powołanie europejskich "czempionów", które skutecznie poradziłyby sobie z zagraniczną konkurencją. W przedstawionej we wtorek 5 lutego "Narodowej Strategii Przemysłowej 2030" dał wyraz swemu zaniepokojeniu, że w Niemczech nie powstają w tej chwili żadne nowe, wielkie koncerny.

Przewodniczący KE Jean-Claude Juncker podkreślił ze swej strony, że jest zwolennikiem tworzenia dużych firm europejskich, mających silną pozycję na rynku międzynarodowym, ale zaznaczył, że Komisja Europejska nigdy nie przyzna nikomu "żadnych przywilejów z powodów politycznych". W Europie nie brakuje uatelentowanych i przedsiębiorczych ludzi, powiedział, a rola KE polega na wykorzystaniu tkwiącego w nich potencjału. Juncker zwrócił uwagę, że KE zezwoliła na ponad 6 tys. fuzji i tylko mniej niż 30 z nich zostało przez nią zablokowanych.

