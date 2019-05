Komentarz: niepewna przyszłość rządu Merkel

Triumf wrogich Europie prawicowych populistów w Niemczech, Austrii, Hiszpanii i Holandii w tych eurowyborach nie ziścił się. To pozytywny rezultat wyborczego weekendu.

Poza tym polaryzacja pomiędzy narodowcami a sympatykami Europy zachęciła najwidoczniej ludzi do wzięcia udziału w wyborach. Frekwencja w wielu krajach wzrosła. Co więcej - do urn poszło o wiele więcej osób poniżej 30. roku życia niż miało to miejsce w poprzednich wyborach. To także dowód na to, że temat Europy i pytanie o to, jak wspólnie żyć, nurtuje wielu wyborców. Wielkim zwycięzcą w tej grupie wiekowej jest w Niemczech partia Zielonych, która jednoznacznie potrafiła przyciągnąć do siebie tematem ochrony klimatu.

Autorka komentarza Ines Pohl jest redaktorem naczelnym DW

Katastrofa niemieckich socjaldemokratów

Dla niemieckich socjaldemokratów ta niedziela była jedną wielką katastrofą. A najstarsza niemiecka partia demokratyczna w eurowyborach spadła poniżej poziomu 16 proc. I to nie wszystko. W niedzielę odbyły się także wybory regionalne do parlamentu miasta-kraju związkowego Bremy, w której socjaldemokraci rządzą od 73 lat. A właściwie - rządzili. Po raz pierwszy wybory wygrał bowiem kandydat CDU. Ta podwójna klapa nie pozostanie bez konsekwencji. To dowód na to, że zbliża się koniec tej partii i tylko jej rzeczywista reorientacja może być szansą na przyszłość.

Przedterminowe wybory?

W najbliższych dniach w Brukseli toczyć się będzie spór o podział najwyższych stanowisk. W Niemczech będzie chodziło o bardziej zasadnicze sprawy. Dominować będzie pytanie, jak długo obecna koalicja rządowa będzie chciała męczyć ten kraj.

Po tym weekendzie możliwe jest, że era Merkel zakończy się po 14 latach właśnie z powodu partnera koalicyjnego SPD i że jeszcze w tym roku dojdzie do przedterminowych wyborów. Byłyby to wybory z wieloma otwartymi pytaniami i tylko jednym pewnikiem: Angela Merkel tym razem kandydować nie będzie.