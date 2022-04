Europa

KOMENTARZ: Bruksela czy Moskwa? Panie Vučić, czekamy na decyzję!

Aleksandar Vučić pozostaje prezydentem Serbii na kolejną kadencję. Teraz najważniejsze jest to, co z tym zrobi. Vučić chce wstąpić do UE, a jednocześnie jest lojalny wobec Moskwy – uważa Volker Wagener.

