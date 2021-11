Ukraina: Strymba

Drugi co do wysokości szczyt Gorganów w Karpatach Ukraińskich ma 1719 metrów. Z małej wioski Kołoczawa do Strymby prowadzi 15-kilometrowy szlak. Tych, którzy pokonali różnicę wysokości 550 metrów, wita malownicze jezioro i wspaniała panorama.