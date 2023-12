Kolonia. Pasterka pod policyjną ochroną

Pomimo doniesień o planowanym przez islamistów zamachu w Boże Narodzenie oraz wprowadzenia wyjątkowych środków bezpieczeństwa, niedzielne (24.12.2023) pasterki w katedrze w Kolonii – jak co roku – zgromadziły bardzo wielu wiernych. Już podczas pierwszego nabożeństwa wczesnym wieczorem w Wigilię Bożego Narodzenia katedra była pełna – poinformował dekanat w Kolonii. Według policji nie doszło do żadnych incydentów, a kontrole osób przybywających do katedry przebiegały sprawnie i bez zakłóceń.

Rozpoczynając pasterkę w Wigilię o północy, koloński kardynał Rainer Maria Woelki podziękował uczestniczącym w nabożeństwie za to, że „nie dali się przestraszyć i zastraszyć, ale odważnie przybyli”. Szczególne podziękowania skierował do służb policyjnych, które – jak mówił – „wywróciły katedrę do góry nogami”, aby nabożeństwa w Boże Narodzenie mogły się bezpiecznie odbywać.

Policja przed katedrą w Kolonii Zdjęcie: Roberto Pfeil/dpa/picture alliance

W Austrii zatrzymano cztery osoby

W nocy z soboty na niedzielę, 24 grudnia, policjanci z psami tropiącymi przez pięć godziny przeszukiwały katedrę, ale nie znaleziono śladów materiałów wybuchowych. W dochodzenie włączono służby specjalizujące się w przestępczości na tle politycznym. Doniesienia o możliwym ataku terrorystycznym, planowanym przez islamistów pojawiły się przed Bożym Narodzeniem także w Wiedniu oraz w Hiszpanii, gdzie również zaostrzono środki bezpieczeństwa.

Według doniesień mediów w Austrii cztery osoby zostały zatrzymane w związku z dochodzeniem przeciwko siatce islamistycznej. Przeciwko trzem osobom wszczęto śledztwo dotyczące przynależności do organizacji terrorystycznej. czwarty zatrzymany był poszukiwany w związku z innym dochodzeniem.

(DPA, KNA/ widz)

