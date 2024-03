Kolejny burmistrz z kręgów AfD. Sygnał dla demokracji

Saksoński poseł do landtagu z ramienia AfD, Rolf Weigand, został wybrany w niedzielę (3.03.24) na burmistrza w gminie Grossschirma. Zgodnie z wstępnymi wynikami wyborów, wygrał zdecydowanie z dwoma innymi kandydatami, uzyskując 59,4 procent głosów. Uprawnionych do głosowania było około 4400 wyborców, a frekwencja wyniosła 73,9 procent.

To „kolejny, nie do przeoczenia sygnał ostrzegawczy dla demokratów”– powiedział agencji EPD Johannes Kiess zastępca dyrektora Instytutu Badań nad Demokracją im. Else Frenkel-Brunswik na Uniwersytecie w Lipsku. „Jak się okazuje, centrum społeczeństwa nie jest aż tak demokratyczne” – dodał badacz demokracji. Jego zdaniem AfD udało się zdobyć hegemonię w kulturze politycznej przynajmniej w niektórych gminach Niemiec.

Kiess ostrzegł, że AfD coraz bardziej zmusza zaangażowanych demokratów do rezygnacji, niezależnie od tego, dla jakiej partii się angażują. „Wszystkie partie powinny wyraźniej dostrzec ten fakt” – zaapelował badacz.

Ze względu na skrajnie prawicowe stanowisko

Od lat badania pokazują, że ludzie głosują na partię AfD nie pomimo, ale przede wszystkim ze względu na jej skrajnie prawicowe stanowisko. „To, że nie widzą nic złego w głosowaniu na partię uznaną nawet przez Federalny Urząd Ochrony Konstytucji za jednoznacznie skrajnie prawicową, nie powinno więcej dziwić” – powiedział Kiess.

Rolf Weigand jest drugim burmistrzem AfD w Saksonii. W grudniu niezależny kandydat AfD, Tim Lochner wygrał w drugiej turze wyborów w Pirnie. Oddziały krajowe AfD w Saksonii, Turyngii i Saksonii-Anhalt są uznane przez lokalne urzędy ochrony konstytucji jako skrajnie prawicowe.

9 czerwca odbywają się w Saksonii wybory samorządowe, a 1 września wybory do landtagu.

(epd/jar)

