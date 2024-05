Kolejny atak na polityka w Niemczech. Posłanka lekko ranna

W Niemczech znów doszło do napaści na polityka. W Getyndze 66-letni mężczyzna zaatakował regionalną posłankę Zielonych.

Marie Kollenrott, posłanka partii Zielonych do landtagu Dolnej Saksonii, została zaatakowana podczas imprezy ugrupowania w ramach kampanii wyborczej w centrum Getyngi w sobotę (25 maja). Według policji napastnik kilkakrotnie uderzył polityk, która doznała lekkich obrażeń ramion. Zaraz potem policjanci zatrzymali sprawcę w pobliżu miejsca napaści. Ustalili tożsamość 66-letniego napastnika i zwolnili. Postępowanie przejęła służba ochrony państwa, odpowiedzialna za przestępczość motywowaną politycznie.

Kollenrott powiedziała w rozmowie z agencją DPA, że do ataku doszło przy stoisku kampanijnym Zielonych. Jedno ramię ma posiniaczone, a obrażenia zostały udokumentowane przez policję. 39-letnia posłanka zasiada w landtagu, parlamencie regionalnym od października 2021 roku i zajmuje się przede wszystkim polityką energetyczną oraz sprawami ochrony środowiska.

Politycy potępiają napaść

Napaść potępił premier Dolnej Saksonii Stephan Weil z SPD. – Jest i pozostanie nie do przyjęcia, że politycy prowadzący kampanię wyborczą raz po raz padają ofiarą brutalnych napaści – oświadczył. – Obecnie jesteśmy świadkami niebezpiecznej sytuacji. Nasza demokracja będzie funkcjonować tylko wtedy, gdy ludzie będą działać publicznie na rzecz swoich przekonań – dodał Weil, I zaapelował o czujność i reagowanie na niepohamowaną agresję. Napaść na posłankę potępili też regionalni politycy CDU i Zielonych.

Demonstracja w Berlinie przeciwko skrajnej prawicy i przemocy wobec polityków. 5 maja 2024 r. Zdjęcie: Liesa Johannssen/REUTERS

Według wstępnych ustaleń napastnik, mężczyzna z Getyngi, miał obraźliwie wypowiadać się w pobliżu stoiska kampanijnego Zielonych w strefie ruchu pieszego w pobliżu starego ratusza w mieście. Miało dojść do krótkiej dyskusji o polityce między nim a posłanką. Następnie mężczyzna podszedł do polityk, uderzył ją i odszedł. Posłanka i jeden ze świadków zdarzenia poszli za nim i zawiadomili policję.

Seria ataków na niemieckich polityków

W minionych tygodniach w Niemczech doszło do serii napaści na polityków i uczestników kampanii wyborczej, co wywołało oburzenie w całym kraju. W Dreźnie pobity działacz SPD Matthias Ecke trafił do szpitala, zaś lokalna polityk Zielonych Yvonne Mosler była popychana podczas rozwieszania plakatów wyborczych. Ofiarą napaści padła też jedna z liderek berlińskiej socjaldemokracji, senatorka ds. nauki Franziska Giffey. Także politycy populistyczno-prawicowej AfD byli celem ataków.

(DPA/ widz)