Kolejne silne wiatry w Niemczech. Na północy wstrzymano ruch pociągów

Chwila wytchnienia była krótka. Po niżu „Ylenia”, który w środę i czwartek przyniósł ze sobą gwałtowne wichury, Niemcy przygotowują się na kolejną falę jeszcze silniejszych wiatrów. Niesie je niż „Zeynep”, który dzisiaj (18.2.2022) po południu dotrze do Niemiec. Meteorolodzy ostrzegają, że może być jeszcze bardziej dotkliwy niż „Ylenia”, który doprowadził do śmiertelnych wypadków, fali sztormowej i odwołań pociągów.

Przewrócone drzewo było przyczyną śmierci 37-letniego kierowcy

Niebezpiecznie w północnej części kraju

Kolejny niż przyniesie wiatry o sile orkanu głównie w północnej części Niemiec. Będą one trwać do soboty rano – ostrzega Niemiecka Służba Meteorologiczna (DWD). Dotyczy to części Szlezwika-Holsztynu, Hamburga, Meklemburgii-Pomorza Przedniego, Bremy, Dolnej Saksonii, Saksonii-Anhalt, Brandenburgii, Berlina, Nadrenii Północnej-Westfalii, Hesji, Turyngii i Saksonii.

Rzecznik Niemieckiej Kolei (Deutsche Bahn) poinformował telewizję ARD, że od piątkowego popołudnia wstrzymana zostaje komunikacja kolejowa na północy Niemiec. Dotyczy do zarówno pociągów regionalnych, jak i dalekobieżnych.

Meteorolodzy apelują do mieszkańców o niewychodzenie po południu oraz o poczynienie odpowiednich przygotowań, m.in. zabezpieczenie przedmiotów na balkonach czy tarasach. W niektórych regionach odwołane zostały zajęcia szkolne.

Przewrócona ciężarówka na autostradzie A29 koło Oldenburga

Dla północnej połowy Niemiec spodziewany jest silny wiatr, w porywach od 100 do 140 km/h. W nocy z piątku na sobotę na Morzu Północnym i na niektórych wysoko położonych obszarach wiatr może być jeszcze silniejszy.

Fala sztormowa na wybrzeżu

Na niemieckim wybrzeżu Morza Północnego ponownie pojawiają się ostrzeżenia przed falą sztormową.

Jak informuje Federalna Agencja Morska i Hydrograficzna (BSH) w Hamburgu, fale sztormowe są zjawiskiem normalnym, ale ich obecna częstotliwość niepokoi. Na wybrzeżu Morza Północnego mówi się o fali sztormowej, gdy poziom średniej wody wysokiej jest o co najmniej 1,5 metra wyższy. O silnej lub bardzo silnej fali sztormowej mówi się dopiero przy wartościach od 2,5, względnie 3,5 metra.

Trzy ofiary śmiertelne

W wielu miejscach Niemiec trwa jeszcze usuwanie skutków wichur, które niósł ze sobą niż „Ylenia”.

Trwa usuwanie szkód po niżu "Ylenia"

Od środy doprowadził on w Niemczech do tysięcy interwencji służb ratunkowych. W samym tylko Berlinie straż pożarna interweniowała około 1300 razy. Wiele poprzewracanych drzew było przyczyną wypadków na drogach. Trzy osoby zginęły, jest wielu rannych. Przyczyną śmierci dwóch kierowców było przewrócone na samochód drzewo. Inny kierowca zginął w wypadku, zjeżdżając na przeciwny pas.

W północnej części Niemiec zawieszony był ruch kolejowy.

(DPA/dom)