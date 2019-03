Kolejna porażka May. Widmo brexitu bez umowy

Podczas piątkowego głosowania w brytyjskim parlamencie Izba Gmin po raz trzeci odrzuciła wypracowaną przez premier Theresę May umowę ws. brexitu. Przeciwko opowiedziało się 344 parlamentarzystów, za 286. Po głosowaniu brytyjska premier zaznaczyła, że odrzucenie umowy będzie miało „poważne następstwa” i ostrzegła przed twardym brexitem 12 kwietnia. Jeszcze przed głosowaniem określiła je jako „ostatnią szansę”.

Bezpardonowa walka o władzę

Szef laburzystów Jeremy Corbyn domagał się natychmiastowego ustąpienia szefowej brytyjskiego rządu, mówiąc, że powinna odejść „teraz, a nie w niekreślonym terminie w przyszłości”. Konserwatysta dopatruje się w nowych wyborach szansy da siebie.

Brytyjska prasa już spekuluje nt. potencjalnych następców May, wymieniając byłego ministra spraw zagranicznych Borisa Johnsona, ministra ds. brexitu, Stephena Barclaya, szefa resortu spraw wewnętrznych Saijda Javida oraz ministra pracy Ambera Rudda.

UE przygotowana na twardy brexit

W reakcji na wyniki głosowania w Londynie szef Rady Europy Donald Tusk zapowiedział na Twitterze zwołanie na 10 kwietnia nadzwyczajnego szczytu UE dla szefów państw i rządów.

Natomiast rzecznik Komisji Europejskiej oświadczył, że liczy się ona teraz z prawdopodobieństwem, że Wlk. Brytania opuści UE 12 kwietnia bez umowy. Rząd Wlk. Brytanii musi jednak udzielić wyjaśnień, co dalej. „UE pozostanie zjednoczona − zapewnił rzecznik KE oraz dodał, że Wspólnota jest dobrze przygotowana do twardego brexitu. Jednocześnie wykluczył on w obecnej sytuacji przewidzianą dla Wlk. Brytanii opcję okresu przejściowego do 2020 r. oraz możliwość „zawierania pojedynczych mini-dealów”.

