Kolejna fabryka będzie produkować szczepionki

Biontech przejął we wrześniu zakład od szwajcarskiego koncernu farmaceutycznego Novartis i przebudował go. Obecnie rozpoczął tam produkcję mRNA, aktywnego składnika szczepionki Pfizer-Biontech. Nowy zakład będzie jednym z największych zakładów produkujących mRNA w Europie, z roczną zdolnością produkcyjną do 750 milionów dawek, jak twierdzi Biontech. Firma planuje wyprodukować tam do 250 milionów dawek w pierwszej połowie 2021 roku.

Jedna partia aktywnego składnika mRNA wystarczy do wyprodukowania ośmiu milionów dawek szczepionki, ogłosiła firma w środę (10.02.) w Moguncji. Aby umożliwić produkcję gotowej szczepionki, Europejska Agencja Leków (EMA) musi jeszcze zatwierdzić procesy produkcyjne w nowych obiektach. Przekazanie niezbędnych danych i innych wymaganych informacji odbędzie się w lutym i marcu.

Obejrzyj wideo 01:12 Udostępnij Niemcy szczepieni Sputnikiem V? "Rozmawiałam z Putinem" Wyślij Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Permalink https://p.dw.com/p/3ow5m Niemcy szczepieni Sputnikiem V? "Rozmawiałam o tym z Putinem"

Pierwsze szczepionki w kwietniu

Po zatwierdzeniu przez EMA, pierwsze partie gotowej szczepionki zostaną dostarczone do zakładów partnerskich w celu sterylnego napełnienia. Następnie, zgodnie z umowami zawartymi z rządami, odbędzie się dystrybucja do miejsc szczepień. Oczekuje się, że pierwsze szczepionki wyprodukowane w Marburgu zostaną wysłane na początku kwietnia.

W2021 roku Biontech ma wyprodukować dwa miliardy dawek szczepionki przeciw Covid-19 we współpracy z amerykańskim Pfizerem. Produkcji preparatu podjęła się bawarska firma farmaceutyczna Dermapharm. Od października Dermapharm produkuje go już w miejscowości Brehna koło Lipska, a teraz przygotowuje produkcję w Reinbek koło Hamburga. „Staramy się wystartować w maju” - powiedział agencji informacyjnej Reuters prezes Hans-Georg Feldmeier. „Dużą zaletą jest to, że możemy przenieść nasze know-how z jednego zakładu do drugiego". To przyspiesza sprawy, dodał. Oczekuje się, że produkcja szczepionek w Reinbek będzie jeszcze większa niż w Brehnie.

Te dwa zakłady są częścią sieci produkcyjnej składającej się z 13 zakładów, w tym dużych firm farmaceutycznych, takich jak Novartis i Sanofi, w których została zakontraktowana produkcja preparatu Biontech-Pfizer. Dermapharm wyprodukował znaczną część z 50 milionów dawek szczepionki w zeszłym roku i podwaja swoje moce produkcyjne, aby pomóc obu firmom w dostarczeniu 75 milionów dodatkowych dawek do Unii Europejskiej w drugim kwartale.

Siedziba Biontechu w Moguncji

„Zupełnie nowy wymiar"

Firma Dermapharm nie miała wcześniej doświadczenia w produkcji szczepionek, ale posiadała własnych ekspertów w dziedzinie powlekania mRNA lipidami. „To był most, który doprowadził nas do Biontechu" - powiedział Feldmeier. Lipidy chronią przed degradacją przekaźnik RNA (mRNA), który dostarcza organizmowi informacje do produkcji antygenu oraz pomagają mu dotrzeć do komórek. Feldmeier porównał lipidy do baterii litowo-jonowych w samochodach elektrycznych. „Właściwie można by zbudować o wiele więcej samochodów, gdyby było więcej baterii litowo-jonowych" - powiedział. Głównym wąskim gardłem dla produkcji, powiedział, jest rozbudowa tego, co było niszową technologią, i powielanie jej w wielu miejscach. „Teraz następuje przeskalowanie do zupełnie nowych wymiarów".

Również amerykańska firma Baxter planuje w najbliższej przyszłości produkować w Halle (Westfalia) szczepionkę Biontech-Pfizer. „Planujemy rozpocząć produkcję szczepionki na przełomie lutego i marca", powiedział agencji Reuters w połowie stycznia szef działu kadr Juergen Fleischer. Chodzi o kilkaset milionów dawek, które mają powstać w ciągu 18 miesięcy.

Pod koniec stycznia szwajcarski gigant farmaceutyczny Novartis ogłosił, że od drugiego kwartału wesprze Biontech w realizacji zamówień.

Francuska firma farmaceutyczna Sanofi planuje również wyprodukować dla Unii Europejskiej ponad 125 milionów dawek szczepionki opracowanej przez swoich konkurentów - firmy Biontech i Pfizer. Pierwsze dostawy spodziewane są latem z zakładów produkcyjnych Sanofi we Frankfurcie, podała firma pod koniec stycznia. Sanofi zapewni Biontechowi dostęp do swojej infrastruktury produkcyjnej i przejmie późne etapy produkcji. Do tego celu wykorzystany zostanie zakład, w którym firma Sanofi wcześniej produkowała leki przeciwcukrzycowe.

(DPA, AFP, RTR / sier)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na facebooku! >>