Koleje niemieckie: obowiązek rezerwacji miejsc

Deutsche Bahn rozszerza wymóg rezerwacji na prawie wszystkie połączenia międzynarodowe. Obowiązuje to do końca sierpnia.

Dotychczas na wielu ważnych połączeniach międzynarodowych, na przykład do Polski, Francji, Włoch i sezonowo do Danii i Holandii, trzeba było rezerwować miejscówki. Od soboty (01.06.2024) pasażerowie Deutsche Bahn jednak będą potrzebować rezerwacji miejsc na prawie wszystkie dalekobieżne połączenia kolejowe za granicę.

Deutsche Bahn rozszerzy w ten sposób przepisy, które już obowiązują na niektórych połączeniach, na prawie cały ruch transgraniczny. Rezerwacje są bezpłatne, a przepis obowiązuje do końca sierpnia.

„Wszystkie pociągi wymagające rezerwacji będą odpowiednio oznaczone w rozkładzie jazdy” – poinformowano w komunikacie. Powodem takiej decyzji jest spodziewany wysoki popyt tego lata ze względu na Mistrzostwa Europy w piłce nożnej w Niemczech.

Obowiązek rezerwacji miejsc wprowadzono w związku z Euro 2024 Zdjęcie: Deutsche Bahn AG

Według spółki kolejowej obowiązek ten nadal nie ma zastosowania do krajowych połączeń niemieckich. W przypadku podróży do Szwajcarii rezerwacja jest wymagana tylko na przejściu granicznym Lindau-Reutin. Pociągi dalekobieżne przez Basel Badischer Bahnhof i Schaffhausen nadal można rezerwować bez miejscówek. Według kolei rezerwacje nie są również obowiązkowe do i z Luksemburga.

Od 1 września ponownie zaczną obowiązywać stare przepisy, a przedłużenie jest ograniczone do trzech miesięcy. Jedynie na trasie z Monachium do Zurychu nowy przepis obowiązuje do 5 października włącznie.

