Kolej: ograniczenia ruchu między Hanowerem a Berlinem

Skutki zderzenia dwóch pociągów towarowych wymagają od podróżujących koleją wiele cierpliwości i zrozumienia dla opóźnień i zmian w rozkładzie jazdy. To zła wiadomość dla podróżujących koleją i dojeżdżających nią do pracy.

Po wypadku w powiecie Gifhorn w Dolnej Saksonii ruch kolejowy na ruchliwej trasie między Hanowerem a Berlinem zostanie ograniczony dłużej niż planowano. Prawdopodobnie do 16 grudnia pasażerowie muszą być przygotowani na dłuższy czas przejazdu oraz objazdy na tej trasie – poinformowała dziś (23.11.2022) Deutsche Bahn.

Akcja straży pożarnej trwa

Jej kierownictwo wcześniej zakładało, że linia pozostanie zamknięta do 27 listopada. Według straży pożarnej prace na miejscu wypadku postępują: wybuchowy gaz propan ma zostać wypompowany z czterech przewróconych cystern i spalony do najbliższego weekendu.

Rzecznik straży pożarnej wyjaśnił, że do tej pory ze wszystkich cystern wypompowano już połowę gazu, ale więcej nie było możliwe ze względu na ich pochyłe położenie. Jedna cysterna jest już całkowicie opróżniona, a pozostały w niej gaz został spalony w sposób kontrolowany. To samo nastąpi z propanem z pozostałych trzech cystern.

Rzecznik straży pożarnej wyjaśnił, że ze względu na niską temperaturę na zewnątrz cysterny muszą być podgrzewane, aby skroplony propan mógł przejść ze stanu ciekłego w gazowy i zostać spalony w kontrolowany sposób. W tym celu wagony są skrapiane ciepłą wodą. Co prawda Deutsche Bahn wyraziła obawy, że woda może zmiękczyć glebę i utrudnić usunięcie z trasy uszkodzonych wagonów przy użyciu dużych dźwigów, ale – jak tłumaczył rzecznik – na miejscu wypadku zbudowano szyby studzienne, aby móc wypompować z nich wodę użytą do zraszania wagonów.

O ile nie będzie nieprzewidzianych trudności technicznych, jednostki straży pożarnej prawdopodobnie „w okolicach weekendu” zwolnią miejsce wypadku dla prac porządkowych. Dopóki w cysternach jednak wciąż pozostaje gaz, straż pożarna nie przerywa działań.

Według kolei prace porządkowe i naprawcze w miejscu kolizji obu pociągów będzie można rozpocząć, a przewrócone wagony da się usunąć dopiero po wycofaniu się jednostek straży pożarnej. Potem trzeba będzie szczegółowo ocenić uszkodzenia infrastruktury, a następnie przystąpić do koniecznych napraw uszkodzonej trasy. W wyniku kolizji doszło do uszkodzenia torów, sieci trakcyjnej oraz systemów sterowania i bezpieczeństwa.

Niemcy: Zderzenie pociągów towarowych w powiecie Gifhorn

Błąd człowieka

Do wypadku doszło w ubiegłym tygodniu w czwartek w pobliżu miejscowości Leiferde, gdzie na sygnale zatrzymał się pociąg towarowy. W trakcie śledztwa ustalono, że pracownik Deutsche Bahn omyłkowo zwolnił tor dla innego pociągu towarowego z 25 cysternami wypełnionymi propanem.

Skład zderzył się ze stojącym na torze pociągiem, cztery wagony przewróciły się na bok, a co najmniej jeden z nich został tak mocno uszkodzony, że zaczął wyciekać z niego gaz. Maszynista pociągu został lekko ranny, a sieć trakcyjna – poważnie uszkodzona.

Jak informuje policja, wobec pracownika kolei prowadzone jest śledztwo w sprawie niebezpiecznego zakłócenia ruchu kolejowego i zaniedbań prowadzących do powstania obrażeń ciała.

Nowa organizacja ruchu i elastyczne bilety

Deutsche Bahn poinformowała, że pasażerowie, którzy chcą przełożyć swoje podróże zaplanowane na okres od 18 listopada do 16 grudnia, mogą elastycznie korzystać z biletu na połączeniach dalekobieżnych do siedmiu dni po zakończeniu zakłóceń na uszkodzonej wskutek wypadku trasie. Podróżnym zalecono korzystanie z połączeń przez Hamburg między Berlinem a północną częścią Nadrenii Północnej-Westfalii oraz przez Frankfurt między Berlinem a południową częścią Nadrenii Północnej-Westfalii.

Ponadto co godzinę między Wolfsburgiem a Hanowerem kursują autobusy zastępcze. Jednocześnie Deutsche Bahn modernizuje tzw. pętlę Weddel między Brunszwikiem a Wolfsburgiem, która zostanie rozszerzona do dwóch torów, dlatego odcinek między Weddel a Fallersleben ma być zamknięty do, jak się zakłada, 10 grudnia. Według Deutsche Bahn jej celem jest utrzymanie półgodzinnego połączenia między Brunszwikiem a Wolfsburgiem, bardziej punktualny ruch pociągów i odciążenie węzła kolejowego w Hanowerze.

