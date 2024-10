Koleją po Europie za darmo. Erasmus dla osiemnastolatków

Program DiscoverEU do 16 października prowadzi nabór wśród osiemnastolatków, którzy chcą przemierzyć Europę za darmo.

Zjeździć Europę wzdłuż i wszerz? Marzenie. Chyba, że akurat masz 18 lat i mieszkasz w jednym z krajów objętych programem Erasmus+. Wtedy całkiem za darmo możesz wsiąść do pociągu i zjeździć kontynent samotnie lub ze znajomymi.

W trzydzieści dni dookoła Europy

Organizatorzy konkursu DiscoverEU wyłonią co najmniej 35 tysięcy osób spośród kandydatów na „obieżyeuropejczyków”. W przypadku znacznej liczby zgłoszeń kandydaci będą wybierani w myśl zasady: „kto pierwszy, ten lepszy”.

Do projektu mogą zgłosić się wszystkie osoby urodzone w 2006 roku, które posiadają obywatelstwo jednego z krajów członkowskich lub prawo do pobytu w Unii Europejskiej, ale również w jednym z państw stowarzyszonych z programem Erasmus+; Są to Islandia, Liechtenstein, Macedonia Północna, Norwegia, Serbia i Turcja.

Podróż może trwać od jednego do trzydziestu dni, a Erasmus pokrywa koszty biletów kolejowych. Laureaci otrzymają także Europejską Kartę Młodzieżową, która uprawnia do zniżek na wstęp do obiektów turystycznych i sportowych, przejazdy transportem lokalnym, zakwaterowanie czy wyżywienie. Tego bowiem nie pokrywają organizatorzy konkursu.

Młodzi świadomi Europejczycy

Ta niezwykła podróż ma wzmocnić wśród młodych ludzi poczucie przynależności do Unii Europejskiej, umożliwić im odkrywanie różnorodności Europy, jej dziedzictwa kulturowego i historii oraz pomóc im w nawiązaniu kontaktów z osobami z całego kontynentu i odkrywaniu samych siebie.

Co zrobić, żeby otrzymać taki europejski bilet kolejowy od Komisji Europejskiej?

1. Odwiedzić stronę https://youth.europa.eu/

2. Przygotować dokładny plan podróży: dni, godziny i miejsca docelowe,

3. Wziąć udział w quizie na stronie organizatorów,

4. Wysłać zgłoszenie do 16 października i zacząć powolutku pakować plecak.

