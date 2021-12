Kokaina na telefon. Policyjna obława w Berlinie

W operacji wziął udział duży oddział policji oraz śledczy ds. narkotyków z Krajowego Urzędu Kryminalnego (LKA), a także prokuratura. W ramach rewizji przeszukano również kilka cel więziennych. Policja poinformowała, że zatrzymano kilku podejrzanych, na których wydano nakazy aresztowania.

Doniesienia prasowe sugerują, że operacja była wymierzona przeciwko gangowi, który dostarczał narkotyki za pomocą tzw. taksówek kokainowych. Dostarczają one towar kupującemu, po uprzednim zamówieniu narkotyków za pośrednictwem komunikatorów.

Liczba policyjnych obław na berlińskich handlarzy narkotyków znacznie wzrosła. Częściowo wynika to coraz lepszego dostępu do kanałów informacyjnych. W samym Berlinie do połowy listopada prowadzono 728 dochodzeń przeciwko podejrzanym o handel narkotykami.

W 2020 roku śledczym udało się odszyfrować dane z komunikatora Encrochat, z którego korzystało wielu przestępców w Europie.

(DPA/ebrom)